Pad 8 Pro, il tablet Android a partire da soli 59 €

Ecco un tablet economico ma abbastanza evoluto da poter essere impiegato per svolgere la maggior parte dei compiti quotidiani senza difficoltà: Pad 8 Pro, che trovate in sconto in queste ore, è un dispositivo sufficientemente bilanciato e adatto sia per l’intrattenimento che per l’uso professionale.

È equipaggiato con Android 13, mentre ad alimentarlo c’è il processore Snapdragon 8 Gen2 a 10 core e 12 GB di RAM, abbastanza per gestire operazioni complesse, multitasking e contenuti multimediali ad alta definizione con una buona reattività.

Integra inoltre fino a 1 TB di memoria interna che è più che sufficiente per archiviare migliaia di documenti, video, immagini e app rendendo superfluo l’uso di schedine di memoria aggiuntive.

Lo schermo è un IPS HD da 10,1 pollici con risoluzione pari a 3.840 x 2.160 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

C’è un doppio slot SIM con supporto alla connettività 5G e in alternativa ci si può collegare alla rete anche tramite Wi-Fi. Non mancano poi gli scanner per la scansione del volto e delle impronte digitali e il GPS.

La fotocamera posteriore da 48 MP e la frontale da 24 MP consentono di catturare immagini di qualità e effettuare videochiamate nitide mentre la batteria da 10.000 mAh promette un’autonomia di 8–12 ore di utilizzo, con tempi di ricarica ridotti a 2–3 ore grazie alla porta USB-C.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 59 € nella versione base 12+256 GB ma come dicevamo c’è anche il modello con 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di capacità, in cinque diverse tonalità di colore.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

