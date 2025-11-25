Black Friday, Garmin fēnix E a solo 477 euro

Su Amazon trovate in offerta Garmin fēnix E (47mm), pensato per chi cerca uno smartwatch resistente e completo per sport e outdoor. Il costo è di 477€ invece di 799€.

Display AMOLED e funzioni multisport

Garmin fēnix E adotta un display AMOLED da 1,3 pollici, protetto da lente in vetro Power Sapphire, per una visibilità ottimale anche alla luce diretta. La cassa da 47 mm in polimero rinforzato e lunetta in titanio garantisce resistenza senza appesantire il polso. Integra profili sportivi per corsa, ciclismo, nuoto, escursionismo, sci e molte altre attività, con analisi dettagliate su prestazioni, recupero e carico di allenamento.

Sensori avanzati e mappatura integrata

Tra le dotazioni troviamo GPS multibanda, altimetro barometrico, bussola, termometro e sensore di ossigenazione SpO2. È possibile seguire percorsi con mappe TopoActive precaricate e ricevere indicazioni svolta per svolta, anche offline. Non mancano strumenti per il benessere quotidiano come monitoraggio del sonno, stress e frequenza cardiaca 24/7. Compatibile con smartphone iOS e Android, supporta notifiche smart e pagamenti con Garmin Pay.

Autonomia e costruzione robusta

L’autonomia arriva fino a 20 giorni in modalità smartwatch e 42 ore con GPS attivo, con gestione intelligente dei consumi grazie alle modalità personalizzabili. L’orologio è certificato 5 ATM per l’impermeabilità, adatto anche a immersioni in acque libere. Il sistema operativo è intuitivo, con widget configurabili e accesso rapido a tutte le funzioni. Ideale per chi pratica sport all’aperto o viaggia spesso in ambienti difficili.

Il prezzo di listino ufficiale per Garmin fēnix E è di 799€. Su Amazon costa anche meno ma mai è costato 477€ su Amazon

Sto caricando altre schede...