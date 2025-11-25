Black Friday, i più venduti della mattina del 25 novembre

Siamo al secondo giorno della settimana che porta al Black Friday e su Amazon si iniziano già a vedere un forte incremento di acquisti e un’intensificazione degli sconti. Gli utenti stanno monitorando le offerte con maggiore attenzione e alcuni prodotti stanno emergendo come i più richiesti di queste prime ore del 25 novembre.

Dai dispositivi tech ai robot per la casa, passando per bundle gaming e classici snack, questa selezione mostra i trend reali di ciò che sta attirando maggiormente l’interesse degli acquirenti in questa fase pre-Black Friday.

Apple AirPods 4 con NC da 199 a 139€

Le nuove Apple AirPods 4 Auricolari wireless con NC puntano su riduzione del rumore, audio più ricco e una vestibilità confortevole anche nelle sessioni prolungate grazie al fatto che non hanno i gommini. La connettività con i dispositivi Apple è istantanea, mentre il nuovo chip offre prestazioni eccellenti nelle chiamate e nei giochi. Grazie alla modalità Trasparenzapermettono di rimanere consapevoli dell’ambiente senza rinunciare alla qualità. L’autonomia e la custodia compatta rendono queste AirPods una scelta equilibrata e versatile per l’uso quotidiano senza ricorrere necessariamente agli Airpods Pro 3.

DREAME L40 Ultra AE da 699 a 479 €

Progettato per chi vuole pulizie complete senza interventi manuali, il DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti combina potente aspirazione, lavaggio automatico e un sistema di svuotamento intelligente della base. La navigazione laser assicura una mappatura precisa, gestendo con facilità percorsi complessi e diversi ambienti. Il panno si solleva automaticamente sui tappeti per una pulizia accurata e sicura, mentre l’app dedicata consente programmazioni dettagliate. Ideale per chi desidera un dispositivo autonomo, affidabile e capace di mantenere la casa in ordine ogni giorno con minimo sforzo.

Apple AirPods 4 da 149 a 99€

Le Apple AirPods 4 puntano su prezzo basso e molte funzioni avanzate tipiche di auricolari più costosi. Offrono ottima qualità musicale ed eccellente comfort senza gommini. Il nuovo design migliora la stabilità all’orecchio, mentre il chip aggiornato rispetto a vecchi modelli garantisce latenza ridotta e prestazioni eccellenti chiamate. Le funzioni smart basate su Siri permettono un controllo rapido e naturale, mentre la custodia compatta garantisce il classico lungo utilizzo. Perfette per chi cerca affidabilità, qualità sonora integrazione con il mondo Apple ad un prezzo accessibile che grazie agli sconti è il più basso di sempre

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI da 750 a 399€

Progettato per garantire pulizie profonde e automatizzate, il ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 integra potente aspirazione, lavaggio avanzato a pressione e una base OMNI capace di lavare e asciugare i mop. Il sistema di navigazione è estremamente preciso, riuscendo a riconoscere ostacoli e percorsi complessi. Grazie all’app evoluta si possono personalizzare zone, orari e livelli di pulizia. Ideale per chi desidera un robot completo, ricco di funzioni intelligenti e adatto a pavimenti misti, offrendo un livello di automazione elevatissimo.

Apple iPhone 16 128 GB da 879 a 679€

iPhone 16 128 GB è un telefono ancora molto moderno, capace di fare tutto quello che fa iPhone 17. È perfetto per un uso quotidiano, grazie al display generoso, un comparto fotografico di ottima qualità e un chip progettato per garantire velocità superiore nelle app e nei giochi. Il processore è adeguato anche per l’intelligenza artificiale che supporta pienamente. Si tratta di un telefono che offre un eccellente equilibrio tra potenza e praticità, risultando ideale per chi vuole uno smartphone affidabile e anche, grazie, agli sconti molto più economico del suo prezzo di listino.

Nutella – Crema Spalmabile ada 7,49 a 5€

Con il suo gusto iconico e inconfondibile, la Nutella – Crema Spalmabile alle Nocciole e Cacao unisce nocciole selezionate, cacao di qualità e una consistenza cremosa perfetta per colazioni e merende. La spalmabilità uniforme la rende ideale su pane, pancake e dolci fatti in casa. Il sapore equilibrato e la ricetta storica offrono un’esperienza golosa e apprezzata da tutte le età. Perfetta per chi ama concedersi un momento di dolcezza autentica, rimane un prodotto versatile e adatto a molte preparazioni.

Playstation PS5 con EA SPORTS FC 26 a 549 a 449€

Pensato per un’esperienza di gioco completa fin dal primo avvio, il Playstation Bundle console PS5® – EA SPORTS FC 26 combina la potenza della PS5, caricamenti ultrarapidi e grafica ad alta fedeltà con l’ultima versione del celebre simulatore calcistico. Il controller DualSense offre feedback aptico immersivo, mentre il titolo incluso permette partite realistiche grazie a tecnologie di animazione avanzate. Un set perfetto per chi vuole passare subito all’azione, ideale anche per streaming, multimedia e giochi di nuova generazione.

Tineco Floor One S9 Artist a da 899 a 499€

Creato per semplificare la pulizia quotidiana, il Tineco Floor One S9 Artist combina aspirazione potente, lavaggio efficace e tecnologia intelligente in un unico dispositivo. Il sensore riconosce automaticamente lo sporco regolando potenza e flusso d’acqua, mentre la struttura ergonomica offre una maneggevolezza eccellente. Il sistema di autopulizia mantiene la macchina sempre pronta, evitando manutenzioni complesse. Ideale per superfici dure e case dinamiche, garantisce risultati rapidi e uniformi.

ghd Gold, Piastra Capelli Professionale a da 249 a 147€

Ideata per ottenere styling lisci e onde morbide, la ghd Gold, Piastra Capelli Professionale utilizza tecnologia a calore costante, garantendo risultati uniformi senza stress termico eccessivo. Le piastre scorrono con progressione continua, rendendo semplice creare look quotidiani o acconciature elaborate. Il tempo di riscaldamento ridotto consente un utilizzo immediato, mentre il design leggero favorisce la maneggevolezza. Una soluzione ideale per chi cerca qualità professionale e styling duraturo.

Fonzies Gli Originali 188g da 2,89 a 1,91€

Croccanti e dal sapore inconfondibile, i Fonzies Gli Originali, Croccantini di Mais al Formaggio, 188g offrono uno snack gustoso, leggero e perfetto da condividere. La cottura al forno garantisce una consistenza croccante, mentre l’aroma al formaggio regala una nota intensa e irresistibile. Ideali per pause rapide, feste e momenti tra amici, rappresentano una scelta pratica e sempre apprezzata. La confezione richiudibile aiuta a mantenere la freschezza, offrendo uno spuntino sfizioso e immediato.

