Garmin Varia Vue è il fanale per bicicletta con videocamera 4K

La famiglia di accessori Garmin Varia dedicata al mondo delle biciclette si amplia con il fanale frontale battezzato Vue, il primo del costruttore che integra una dashcam 4K per incidenti. La videocamera 4K con stabilizzazione elettronica assicura riprese stabili o con mosso ridotto anche su terreni accidentati: entra in funzione quando l’accelerometro integrato rileva un incidente.

Garmin assicura video e audio cristallini con autonomia di registrazione fino a 6 ore con luce spenta. Invece l’autonomia scende drasticamente a 1,25 ore quando la luce del fanale è impostata al massimo. L’autonomia di registrazione può essere aumentata se l’utente riduce la risoluzione delle riprese da 4K a 1080P. In quest’ultimo caso l’autonomia balza a nove ore con luce spenta oppure fino a 1,5 ore con luce al massimo.

Per salvare i file video in locale occorre acquistare una schedina di memoria non inclusa nella confezione. Chi lo desidera può sottoscrivere l’abbonamento a Garmin Vault per conservare i file video nel cloud, trasferibili quando il Wi-Fi è disponibile.

Per quanto riguarda in fanale raggiunge una luminosità massima di 600 lumen. Garmin ha progettato il fascio di luce perché colpisca la strada ma in modo che risulti attenuato in altezza, per evitare di infastidire o accecare i conducenti.

Migliora la visibilità sia di notte che di giorno, regolando in automatico l’intensità della luce in base alle condizioni ambientali e anche alla velocità. All’impostazione minima la luminosità è di 140 lumen, mentre il livello massimo in movimento è di 550 lumen. Il valore top di 600 lumen è raggiunto solo nella modalità lampeggiante diurna.

Per ottenere registrazioni video abbinate ai dati GPS con posizione e velocità Varia Vue deve essere associato all’app per smartphone a uno smartwatch Garmin oppure ai computer per bici Garmin. Le registrazioni video e le impostazioni di Garmin Varia Vue si possono gestire dall’app Varia per iPhone e Android, oltre naturalmente dai computer per bicicletta Garmin Edge.

Abbinando Varia Vue con il fanale posteriore Varia RCT715, dotato di radar e videocamera, si ottengono registrazioni video fronte e retro in contemporanea. Garmin Varia Vue è già disponibile sul sito del costruttore al prezzo di listino di 549,99 euro: diversi accessori Garmin Varia per bicicletta sono disponibili da questa pagina di Amazon.

