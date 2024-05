Tutta la Casa Smart in sconto su GeekMall fino al 50%

Pubblicità

Sono partiti gli sconti su GeekMall, che vi danno la possibilità di fare affari e risparmiare fino al 50% sull’acquisto di veicoli elettrici, aspirapolvere (anche automatici), stazioni di alimentazione, monitor, computer e molto altro ancora.

Le offerte resteranno valide fino al 31 Maggio salvo esaurimento scorte, e in molti casi è possibile tagliare il prezzo inserendo appositi codici nel carrello.

Più spendi più risparmi

Ad esempio spendendo almeno 100 € si possono risparmiare 10 €, e così via fino a 1.000 € di spesa, che danno diritto ad un buono sconto di 50 € sul carrello. Nello specifico:

10 € di sconto su una spesa minima di 100 € con il codice 100OFDOM10

su una spesa minima di 100 € con il codice 20 € di sconto su una spesa minima di 300 € con il codice 300OFDOM20

su una spesa minima di 300 € con il codice 40 € di sconto su una spesa minima di 700 € con il codice 700OFDOM40

su una spesa minima di 700 € con il codice 50 € di sconto su una spesa minima di 1.000 € con il codice 1000OFDOM50

Pavimento pulito senza alzare un dito

Tra i tanti prodotti in sconto in queste ore trovate l’ottimo Narwal Freo X Plus, che viene proposto a 329 € con 6 sacchetti per la raccolta dello sporco in omaggio.

Si tratta di un aspirapolvere automatico di ottimo livello, grazie ad esempio alla navigazione precisa anche al buio in quanto sfrutta il sensore LiDAR SLAM 4.0. La potenza di aspirazione è pari a 7.800 Pa e usa una spazzola anti-groviglio per raccogliere lo sporco senza inceppamenti dovuti alla raccolta di peli o capelli.

Offre anche la pulizia umida combinata grazie al passaggio di un panno che viene mantenuto bagnato da un apposito serbatoio, e si può controllare tutto anche tramite l’app sullo smartphone.

Uno dei maggiori punti di forza è quello di optare per il sacchetto usa-e-getta al posto della vaschetta rigida per la raccolta dello sporco. Oltre a rendere lo svuotamento molto più pratico e veloce, col sacchetto è possibile comprimere la polvere in modo da durare più di 4 settimane prima di doverlo sostituire.

Altri prodotti in promozione

Di seguito trovate alcuni dei prodotti in promozione dal rapporto qualità-prezzo molto interessante.

Robot aspirapolvere Narwal Freo X Plus , sconto a 329 € con 6 sacchetti omaggio

, sconto a 329 € con 6 sacchetti omaggio Aspirapolvere senza fili Proscenic P13 a 149 € invece di 159 € col codice 100OFDOM10

a 149 € col codice 100OFDOM10 Robot aspirapolvere ROIDMI EVA a 519 € invece di 559 € col codice MACITEVA

a 519 € col codice MACITEVA Aspirapolvere senza fili Ultenic AC1 a 169 € invece di 179 € col codice 100OFDOM10

a 169 € col codice 100OFDOM10 Robot aspirapolvere Proscenic M9 a 289,98 € invece di 309,98 € col codice 300OFDOM20

a 289,98 € col codice 300OFDOM20 Bici elettrica Halo Knight H02 a 839 € invece di 899 € col codice MACITH02

a 839 € col codice MACITH02 Kit per auto BAYU a 139 € invece di 159 € col codice MACITBAYU

Potete dare uno sguardo a tutti i prodotti in promozione partendo da questa pagina.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.