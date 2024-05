Philips Evnia 49 pollici avvolge l’utente per giocare e lavorare

Pubblicità

Philips Evnia 49M2C8900L è il nuovo monitor gaming di fascia premium della gamma omonima, che promette un’esperienza di gioco di alto livello grazie a caratteristiche top di gamma. Philips Evnia 49M2C8900L spicca, anzitutto, per il suo pannello QD OLED con certificazione HDR True Black 400 e tecnologia ClearMR certificata VESA.

Il monitor offre una curvatura 1800R per offrire un’esperienza visiva letteralmente coinvolgente per tutti i giocatori: infatti si tratta di un pannello curvo di ben 48,9 pollici con risoluzione di 5.120 x 1.440 pixel.

Lo schermo propone un rapporto SuperWide 32:9, progettato per garantire immagini fluide con un refresh rate di 144 Hz, frequenza di aggiornamento elevata che permette ai giocatori di reagire più velocemente durante le diverse sessioni di gioco. In pratica, è come giocare con due monitor 16:9 QHD affiancati.

Ancora, il monitor integra tecnologia Smart Image Game, che migliora ulteriormente le immagini, rendendole ancor più ottimizzate durante la visualizzazione di giochi.

Dal punto di vista audio, il monitor offre supporto per la tecnologia DTS Sound, con una uscita da 30 W.

Anche per l’uso quotidiano

Non solo videogiochi e multimedia: questo monitor offre anche tecnologie in grado di fare la differenza nell’utilizzo quotidiano, sopratutto per gli utenti che devono lavorare con desktop grandi, numerosi strumenti e/o dati su schermo, grafica, finanza. Una soluzione alternativa a una postazione multi monitor e anche per chi deve lavorare e passare al volo tra più computer.

Infatti il monitor Evnia 49M2C8900L offre funzioni come lo switch KVM integrato MultiClient, la modalità Low Blue e il supporto regolabile in altezza per garantire la massima flessibilità con un semplice passaggio da una sorgente all’altra e protezione per gli occhi dei lunghi periodi di esposizione alla luce blu.

Philips Evnia 49M2C8900L, prezzi e disponibilità

Philips Evnia 49M2C8900L sarà disponibile per l’acquisto da maggio al prezzo suggerito al pubblico di 999 euro. Il modello superiore 49M2C8900 con refresh rate fino a 240 Hz si acquista su Amazon direttamente da qui.