GEYIREN M17, sistema HUD per auto con GPS in sconto a 27,38 euro

La maggior parte degli incidenti in auto avviene per distrazione: si sposta lo sguardo per leggere magari le indicazioni di una spia che si accesa sul cruscotto, e in quel frangente può succedere di tutto. Per ridurre al minimo queste situazioni ci si può affidare ad un HUD come GEYIREN M17 che sposta le informazioni principali del veicolo direttamente sul parabrezza. Al momento è in sconto a 27,38 euro.

HUD vuol dire Head Up Display ed è un dispositivo che semplicemente proietta quel che compare sullo schermo sfruttando il riflesso sul parabrezza. Nel caso di GEYIREN M17, che si collega alla presa OBD II dell’auto, è possibile mettere in sovrimpressione i dati relativi a velocità, giri del motore, temperatura dell’olio, tensione della batteria, consumo di carburante, altitudine, orologio, bussola, tempo trascorso da quando si è partiti, distanza che resta da percorrere e via dicendo, potendo notificare con un pallino rosso anche quando si supera una determinata velocità impostata precedentemente.

In questo modo tali informazini, anziché dover essere ricercate sotto al volante, vengono mostrate sul parabrezza: questo di fatto evita che si guardi in basso anche per quella manciata di secondi utili per leggere tali informazioni ma che possono risultare fatali quando si percorrono strade trafficate, sconosciute o dove in generale un qualsiasi imprevisto potrebbe risultare pericoloso.

Il sistema è anche dotato di GPS, sicché le auto meno recenti che non presentano una porta OBD II possono comunque sfruttare il segnale catturato dai satelliti per determinare la velocità e altre informazioni utili durante la guida. In dotazione, oltre al cavetto per il collegamento all’auto, è inclusa una pellicola che aumenta il riflesso dello schermo (qualora lo si ritenesse necessario) e un tappetino antiscivolo per posizionare l’HUD sul cruscotto in sicurezza.

Chi intende acquistare GEYIREN M17 anziché pagarlo 62,24 euro al momento lo trova al 56% di sconto, quindi lo potrà pagare 27,38 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.