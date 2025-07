Gimbal per smartphone con autotracking AI in offerta a 17 €

Ecco il cameraman con AI che stavate aspettando: il gimbal P01 attualmente in sconto è uno strumento che vi permette di migliorare sensibilmente le riprese video, specie quando il soggetto siete voi e non avete nessuno che possa aiutarvi a gestire la ripresa nel modo giusto.

Nasce per essere appoggiato su una superficie piana ma può essere anche fissato su un supporto grazie alla filettatura standard da 1/4″, perciò è compatibile con treppiedi di vario tipo.

Lo smartphone si aggancia alla morsa incorporata sia in orizzontale sia in verticale così da adattare la ripresa al contesto. Una volta posizionato il tutto, vi basta schiacciare un pulsante o fare il gesto “OK” con le dita per avviare il tracking.

L’utente infatti viene a quel punto individuato tramite la fotocamera integrata nel manico dalla tecnologia AI, che controllerà il motorino interno per far ruotare il supporto in direzione dell’utente o dell’oggetto inquadrato, anche in condizioni di movimento.

Non serve quindi installare applicazioni di terze parti per poter beneficiare della tecnologia, perché tutto passa attraverso la fotocamera integrata. Così l’utente può continuare ad usare le sue app preferite, sia per la registrazione video che per andare live su YouTube o dove più preferisce.

Questa funzionalità risulta perciò utile non solo durante la registrazione di video, ma anche in situazioni di streaming o videochiamate.

La rotazione completa di 360 gradi, attivabile anche tramite doppio click del tasto On/Off sul manico, permette di realizzare panoramiche fluide in autonomia. L’unica cosa da fare prima di cominciare a registrare è impostare la giusta modalità tramite l’interruttore sul manico scegliendo tra “in piedi” e “seduto”, in modo da mantenere l’inquadratura giusta in base alla posizione dell’utente.

Dal punto di vista della portabilità, il dispositivo appare piuttosto compatto e leggero, con dimensioni di circa 18 x 10 x 10 cm e un peso di 230 grammi, perciò è facile da trasportare nello zaino o in una borsa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 17 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.