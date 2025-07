JBL Endurance Zone, i primi auricolari che si asciugano col suono con Pulse Dry

Sono arrivati i JBL Endurance Zone, auricolari sportivi open-ear con archetto e una novità tecnica poco comune nel settore: sono le prime cuffie dell’azienda a integrare la funzione PulseDry, una tecnologia pensata per rimuovere l’umidità residua dai canali interni dopo l’allenamento.

Essendo infatti certificate IP68, non solo resistono a polvere, pioggia e immersione, ma dopo un allenamento possono essere sciacquate senza problemi sotto l’acqua corrente, salvo poi asciugarle appunto con la nuova tecnologia PulseDry.

Cosa fa PulseDry

La funzione si attiva tramite l’app JBL Headphones e sfrutta vibrazioni a impulso per facilitare l’asciugatura interna degli auricolari dopo il contatto con sudore o acqua. Un approccio che ricorda quanto fatto da Apple su Apple Watch, dove il sistema emette suoni a bassa frequenza per spingere via l’acqua dagli speaker facendo vibrare la membrana dello speaker.

JBL adatta questo concetto al contesto sportivo e agli auricolari in-ear, dove l’accumulo di umidità può influire direttamente sulla qualità audio e sulla durata del prodotto. Il suo sistema PulseDry però agisce specificamente sui driver degli auricolari sebbene non sia ancora del tutto chiaro se il meccanismo è elettromeccanico (tipo una microvibrazione fisica) o semplicemente acustico (come Apple). In ogni caso la finalità è la stessa: facilitare l’asciugatura interna dopo l’uso.

Scarica l’app JBL Headphones per iPhone

Scarica l’app JBL Headphones per Android

Le altre specifiche tecniche

Il resto delle specifiche segue la linea dei prodotti sportivi open-ear, nel caso specifico troviamo un design ad archetto e materiali flessibili pensati per offrire stabilità durante l’attività fisica.

Il driver, posizionato vicino al condotto uditivo senza occluderlo, utilizza invece la tecnologia JBL OpenSound, che consente di ascoltare la musica mantenendo percezione dell’ambiente circostante, il che è particolarmente utile in situazioni urbane o in compagnia.

L’audio viene adattato dinamicamente grazie alla funzione Adaptive Bass Boost che regola automaticamente la risposta dei bassi in base al volume. Sono inoltre presenti quattro microfoni con doppio sistema beamforming per la gestione delle chiamate vocali, e i comandi touch sono personalizzabili via app.

L’autonomia dichiarata è di 32 ore totali: 8 ore di ascolto con gli auricolari più altre 24 tramite la custodia di ricarica. È presente anche la ricarica rapida, che in 10 minuti fornisce circa 3 ore di ascolto.

Disponibilità e prezzo

Le JBL Endurance Zone costano 129,99 € e sono disponibili in diverse colorazioni. Le trovate anche su Amazon.

