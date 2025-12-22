Offerte Natale: MS Office 2021 a vita senza abbonamento a 12,25 €

Trovare un regalo di Natale 2025 che sia pratico e allo stesso tempo significativo non deve per forza essere complicato. Durante le festività, è possibile evitare scelte casuali e puntare su qualcosa di realmente utile nella vita di tutti i giorni. Con la promozione natalizia di Godeal24 potete comprare MS Office Home & Business 2021 per Mac a 44,99 € (prezzo di listino 249 €): una licenza originale a vita, pensata per offrire un valore che va oltre il periodo delle feste.

Questo permette anche a chi utilizza il Mac di accedere alle funzionalità di Microsoft Office. La suite in promozione infatti include applicazioni consolidate da anni e in grado di supportare la produttività su diversi dispositivi inclusi i computer Apple.

Che il computer venga usato principalmente per lavoro, studio o esigenze personali, Microsoft Office 2021 offre strumenti adatti a diversi contesti. È possibile redigere documenti con Word, gestire calcoli e bilanci con Excel o creare presentazioni con PowerPoint. Sono inclusi anche Outlook per la gestione delle email, Teams per la comunicazione con i colleghi e OneNote per gli appunti digitali.

E non sono previsti abbonamenti: dopo l’acquisto, la consegna e il download sono immediati e le applicazioni risultano subito utilizzabili. È inoltre disponibile un servizio di assistenza clienti gratuito in caso di necessità.

Per chi ha bisogno di MS Office Professional 2021 per Windows, è disponibile una licenza a vita a un prezzo ancora più contenuto: 30,25 € (prezzo di listino 249 €). Per chi cerca un regalo pratico, accessibile e destinato a essere utilizzato nel tempo, si tratta di un’opzione da non perdere.

Le migliori offerte su MS Office per le festività

– MS Office Home & Business 2021 for Mac – 44.99€

– MS Office Pro 2021 for Windows – 30.25€

– MS Office Home & Business 2019 for Mac – 39.29€

– MS Office Pro 2019 for Windows – 24.75€

– MS Office Home & Business 2024 for MAC/PC – 149.00€ (Reg. 299€)

– MS Office Home 2024 for MAC/PC – 139.99€ (Reg. 149€)

– MS Office Pro 2016 for Windows – 18.29€

– MS Office 2021 Professional Plus Key – 2 Keys – 58.50€ (Only 29.25€/Key)

– MS Office 2021 Professional Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)

– MS Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)

Licenze Windows autentiche e a vita a partire da 6€

– Windows 11 Professional Key – 12.25€

– Windows 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.12€/Key)

– Windows 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)

– Windows 10 Professional Key – 8.25€

– Windows 10 Professional – 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)

– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.15€ (only 6.83€/Key)

Pacchetti convenienti con sconto del 62% (codice coupon “MAC62”)

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro – Bundle – 41.29€

– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro – Bundle – 37.20€

– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro – Bundle – 36.54€

– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro – Bundle – 31.64€

Fino al 50% di sconto su altre versioni di Windows (codice coupon “MAC50”)

– Windows Server 2025 Standard – 31.49€

– Windows Server 2022 Standard – 26.13€

– Windows Server 2019 Standard – 25.01€

– Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 14.99€

– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata

✅ Licenze Microsoft 100% originali

✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot

✅ Assistenza clienti 24/7

Per contattare Godeal24: [email protected]