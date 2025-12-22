Facebook Twitter Youtube
Offerte Natale: MS Office 2021 a vita senza abbonamento a 12,25 €

Trovare un regalo di Natale 2025 che sia pratico e allo stesso tempo significativo non deve per forza essere complicato. Durante le festività, è possibile evitare scelte casuali e puntare su qualcosa di realmente utile nella vita di tutti i giorni. Con la promozione natalizia di Godeal24 potete comprare MS Office Home & Business 2021 per Mac a 44,99 € (prezzo di listino 249 €): una licenza originale a vita, pensata per offrire un valore che va oltre il periodo delle feste.

Questo permette anche a chi utilizza il Mac di accedere alle funzionalità di Microsoft Office. La suite in promozione infatti include applicazioni consolidate da anni e in grado di supportare la produttività su diversi dispositivi inclusi i computer Apple.

Che il computer venga usato principalmente per lavoro, studio o esigenze personali, Microsoft Office 2021 offre strumenti adatti a diversi contesti. È possibile redigere documenti con Word, gestire calcoli e bilanci con Excel o creare presentazioni con PowerPoint. Sono inclusi anche Outlook per la gestione delle email, Teams per la comunicazione con i colleghi e OneNote per gli appunti digitali.

E non sono previsti abbonamenti: dopo l’acquisto, la consegna e il download sono immediati e le applicazioni risultano subito utilizzabili. È inoltre disponibile un servizio di assistenza clienti gratuito in caso di necessità.

Per chi ha bisogno di MS Office Professional 2021 per Windows, è disponibile una licenza a vita a un prezzo ancora più contenuto: 30,25 € (prezzo di listino 249 €). Per chi cerca un regalo pratico, accessibile e destinato a essere utilizzato nel tempo, si tratta di un’opzione da non perdere.

Le migliori offerte su MS Office per le festività

– MS Office Home & Business 2021 for Mac – 44.99€
– MS Office Pro 2021 for Windows – 30.25€
– MS Office Home & Business 2019 for Mac – 39.29€
– MS Office Pro 2019 for Windows – 24.75€
– MS Office Home & Business 2024 for MAC/PC – 149.00€ (Reg. 299€)
– MS Office Home 2024 for MAC/PC – 139.99€ (Reg. 149€)
– MS Office Pro 2016 for Windows – 18.29€
– MS Office 2021 Professional Plus Key – 2 Keys – 58.50€ (Only 29.25€/Key)
– MS Office 2021 Professional Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)
– MS Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)

Licenze Windows autentiche e a vita a partire da 6€

– Windows 11 Professional Key – 12.25€
– Windows 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.12€/Key)
– Windows 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
– Windows 10 Professional Key – 8.25€
– Windows 10 Professional – 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)
– Windows 10 Professional – 5 Keys – 34.15€ (only 6.83€/Key)

Pacchetti convenienti con sconto del 62% (codice coupon “MAC62”)

– Windows 11 Pro + Office 2021 Pro – Bundle – 41.29€
– Windows 10 Pro + Office 2021 Pro – Bundle – 37.20€
– Windows 11 Pro + Office 2019 Pro – Bundle – 36.54€
– Windows 10 Pro + Office 2019 Pro – Bundle – 31.64€

Fino al 50% di sconto su altre versioni di Windows (codice coupon “MAC50”)

– Windows Server 2025 Standard – 31.49€
– Windows Server 2022 Standard – 26.13€
– Windows Server 2019 Standard – 25.01€
– Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 14.99€
– Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€

Perché fidarsi di Godeal24?

✅ Consegna digitale immediata
✅ Licenze Microsoft 100% originali
✅ Valutazione “Eccellente” al 98% su TrustPilot
✅ Assistenza clienti 24/7
Per contattare Godeal24: [email protected]

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

