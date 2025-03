Tutte le offerte per portare Carplay e Android auto in tutti i veicoli

Pubblicità

Anche se Android Auto e Carplay sembrano essere la normalità per un auto moderna non tutti i veicoli in circolazione e una piccola parte dei nuovi ne sono dotati e molte volte l’opzione su alcuni di questi è all’interno di pacchetti parecchio costosi che includono pure accessori poco utili.

Ma come vi abbiamo mostrato nel nostro speciale dedicato a Carplay sono tantissime le opzioni per aggiungere i sistemi di intratttenimento più comodi alle attuali configurazioni che prevedono schermi o display più piccoli e poco ergonomici.

Se acquistate un camper o un’auto usata, se volete valorizzare un veicolo commerciale aggiungendo telecamere di retromarcia o di registrazione percorso o passare la vostra quattroruote ad un figlio come prima auto attrezzarla con un sistema con un grande display e un sistema che riduce le disattenzioni e la capacità di navigazione con mappe sempre aggiornate diventa un aiuto non indifferente alla guida.

A venirci in aiuto sono anche le offerte speciali di Amazon che in questo fine marzo permettono di ottenere convertitori Carplay e Android Auto cablati a wireless a meno di 40 €, autoradio a singolo doppio din, specchietti retrovisori digitali con i sistemi apple e Google e pure completi display interattivi da 7” a 12” con prezzi a partire da 50 €.

L’offerta in questo campo è veramente vasta e in alcuni casi è facile imbattersi in prodotti replica e con una scarsa assistenza: abbiamo selezionato per voi i prodotti in offerta classificandoli per prezzo e per marchio selezionandoli in base alle preferenze degli utenti e pure sulla loro e nostra esperienza nel tempo. Vi segnaliamo in particoloare lo schermo di Carpuride da 9″ a soli 80 € oppure quello di Volam da 7″ che può essere posizionato anche in verticale a meno di 78 € o gli adattatori per ingresso HDMI di Ottocast.

Ecco la lista con le offerte valide fino al 31 Marzo.

