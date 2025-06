GOGOBEST GF200, la bici da carico elettrica per consegne urbane

La GOGOBEST GF200 è una bici da carico elettrica per consegne urbane, pensata per chi ha bisogno di un mezzo stabile, capiente e adatto agli spostamenti quotidiani nel traffico cittadino beneficiando del motore elettrico, che è ecologico oltre che un valido assistente alla pedalata per non esagerare con lo sforzo muscolare. Se vi interessa sappiate che al momento la trovate in offerta online.

Il portapacchi posteriore di grandi dimensioni consente di trasportare fino a 200 kg di carico, rendendola perciò adatta al delivery alimentare, alla logistica leggera o a esigenze di trasporto in ambito urbano. La presenza della canna bassa e del manubrio inclinato agevola la salita e la discesa anche con la bici a pieno carico, mentre il cavalletto centrale garantisce stabilità nelle soste e durante le operazioni di carico e scarico.

Dal punto di vista tecnico, questa bici è dotata di un motore da 500 Watt che permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, mantenendo una guida fluida anche su tratti collinari o con carichi pesanti. L’autonomia invece arriva fino a 80 km con una sola carica, che si completa in circa 6 ore, offrendo così una copertura sufficiente per un’intera giornata di lavoro.

La dotazione tecnica è completa: le ruote fat migliorano la stabilità su strade dissestate o superfici scivolose, mentre i freni a disco su entrambe le ruote assicurano una frenata sicura e reattiva. L’impianto di luci LED anteriori e posteriori offre invece visibilità anche nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione.

Completano l’equipaggiamento un cambio Shimano a 7 marce, utile per gestire meglio lo sforzo in base alla pendenza e al peso trasportato.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: invece di 1.069,99 € potete inserire il codice B812FAC e pagarla così 1.009,99 €.

