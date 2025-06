iOS 18 piace meno dei predecessori

iOS 18 è ora presente nell’88% degli iPhone presentati negli ultimi quattro anni (da iPhone 13 in poi) e sull’82% di tutti gli iPhone attivi.

Lo riferisce Apple sul sito dedicato agli sviluppatori spiegando anche che iPadOS 18 è ora installato sull’88% degli iPad presentati negli ultimi quattro anni.

Tenendo conto dei dati degli ultimi dieci anni, iOS 18 evidenzia un tasso di adozione inferiore rispetto ai precedenti sistemi operativi. Di seguito i dati relativi ai precedenti sistemi in questo periodo dell’anno:

2015 – iOS 8: 84%

2016 – iOS 9: 84%

2017 – iOS 10: 86%

2018 – iOS 11: 81%

2019 – iOS 12: 87%

2020 – iOS 13: 81%

2021 – iOS 14: 90%

2022 – iOS 15: 82%

2023 – iOS 16: 81%

2024 – iOS 17: 77%

2025 – iOS 18: 82%

Negli ultimi dieci anni, il sistema che è stato adottato più velocemente è stato iOS 14, con un tasso di adozione del 90%; iOS 17 è stato il sistema operativo per iPhone più lento ad essere adottato, registrando in questo stesso periodo dell’anno un tasso di adozione del 77%.

Nel complesso i numeri relativi agli aggiornamenti di iOS e iPadOS sono impressionanti. Gli aggiornamenti costanti del sistema operativo consentono non solo di sfruttare nuove funzionalità ma anche di migliorare la sicurezza dei dispositivi. Gli update proposti da Apple possono essere scaricati facilmente e sono supportati anche dai dispositivi meno recenti.

I dati presentati da Apple sono di rilievo per gli sviluppatori che possono in questo modo decidere se vale la pena o no supportare sistemi operativi più vecchi, tenendo conto della base utenti iPhone e iPad e relativi sistemi operativi.

Apple raccomanda di aggiornare sempre i dispositivi alla versione più recente di iOS o iPadOS per usufruire delle funzioni, degli aggiornamenti di sicurezza e delle correzioni di bug più recenti.

Tra pochi giorni, nell’ambito della WWDC25 di giugno, Apple presenterà la prima versione beta del futuro sistema operativo: non si dovrebbe chiamare iOS 19 ma iOS 26.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo,