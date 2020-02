Google ATAP svelerà un nuovo prodotto di abbigliamento smart

Google ATAP insieme a Adidas e Electronic Arts presenteranno un nuovo prodotto di abbigliamento smart il 10 marzo. Ricordiamo che Google ATAP è la divisione Advanced Technology and Projects della quale fa parte anche Google Jacquard, il progetto nato nel 2015 che punta a trasformare scarpe, vestiti e in generale prodotti per l’abbigliamento in tessuto in dispositivi e accessori in grado di rilevare comandi touch.

Dal progetto Google Jacquard è già nato il giubbotto smart di Levis e Google presentato nel 2017: grazie a una serie di sensori posizionati nella zona del polso permette di controllare da remoto lo smartphone, senza doverlo estrarre dalla tasca. Una giacca pensata quindi per pendolari e persone che si spostano spesso in bicicletta che permette di controllare la riproduzione della musica e anche gli aggiornamenti del traffico senza dover toccare lo smartphone.

Per il prossimo prodotto di abbigliamento smart Google ATAP ha lavorato insieme ad Adidas ed Electronic Arts. Oltre ad anticipare la data del 10 marzo dell’evento, il post pubblicato su twitter rivela anche alcuni dettagli interessanti. La collaborazione infatti tra Google ATAP è con la divisione FIFA di Electronic Arts, mentre il team di Adidas è quello che si occupa di calcio: il motto che domina il breve video è Play Connected. Per questa ragione è lecito attendersi una novità legata allo sport più seguito e amato in Italia.

Il progetto Jacquard della divisione Google ATAP non è l’unico interessato a portare sensori rilevamento touch e funzioni smart nei tessuti. Anche se Apple non ha ancora presentato nulla sul mercato con queste funzioni, numerosi brevetti depositati dalla multinazionale di Cupertino studiano come portare rilevamento comandi e funzioni smart in cinturini di Apple Watch e altri prodotti con rivestimento in tessuto.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google, Adidas ed Electronic Arts sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.