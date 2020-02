HyperDrive GEN2: nuova generazione di hub USB-C da 6 a 18 porte a velocità doppia

HyperDrive GEN2 è il nome di una nuova generazione di huh USB-C. Il progetto è stato presentato su Kickstater da Hyper – Sanho Corporation, azienda della Silicon Valley (California) che ben conosciamo e che altre volte si è fatta notare per altri interessanti hub USB-C e alimentatori GaN finanziati con il crowdfunding ma che da sempre presenta un vastissimo catalogo di prodotti sia per il mercato consumer, sia per quello B2B.

HyperDrive GEN2 è stato presentato anche al CES 2020 – dove abbiamo potuto scattare le foto qui sotto nello stand Hyper – come una nuova generazione di hub USB-C in grado di raddoppiare la velocità di refresh video, trasferimento dati e power delivery rispetto alle attuali generazioni di hub USB-C.

In un solo prodotto, HyperDrive GEN2 offre output video [email protected] (rispetto ai 4K30Hz della prima generazione di hub USB-C), USB 3.1 Gen 2 a 10Gbps (contro i 5Gbps di SB 3.1 Gen 1 dell’attuale generazione di hub della stessa casa), lettore 300MB/s UHS-II MicroSD/SD 4.0 (più veloce rispetto ai 100MB/s UHS-I MicroSD/SD 3.0 dell’attuale generazione di hub della stessa casa) e alimentazione Power Delivery (PD, un protocollo di ricarica veloce che vanta funzionalità e universalità) fino a 100W su USB-C (compatibili anche con il nuovo MacBook Pro 16).

Da notare anche il lungo cavo USB-C che facilita l’uso anche con iPad Pro senza che il dongle resti penzolante e pesi sulla porta di connessione.

HyperDrive GEN2 sarà disponibile in tre diversi modelli: configurazioni con 6 porte, 12 porte e 18 porte.

La versione 6 porte offre: HDMI 4K60Hz HDR, USB-A 10Gbps, MicroSD UHS-II, SD UHS-II, jack audio 3.5mm, USB-C Power Delivery 100W. Le dimensioni sono: 50.8 x 14.99 x 88.9mm; il peso è di 131,54gr. Il prezzo di vendita previsto è di 99,99$ ma scende a 49$ per chi finanzia ora il progetto su Kickstarter. La spedizione è prevista da marzo.

La versione 12 porte è simile ma offre sei porte aggiuntive: HDMI 4K60Hz HDR, DisplayPort 4K60Hz, USB-A 10Gbps, USB-A 2.0, USB-A 2.0, Gigabit Ethernet. Le dimensioni di questo modello sono: 88.9 x 42.93 x 106.68mm; il peso è di 480,81g. Il prezzo previsto è di 149,99$ a scende a 75$ per chi finanzia ora il progetto su Kickstarter. La disponibilità di questo modello è prevista da aprile 2020.

La versione 18 porte è simile alla precedente ma offre 6 porte in più: ingresso ottico digitale, uscita audio digitale ottica Toslink, VGA, USB-A QC 3.0 18W, USB-A 10Gbps, DC Power Port. Le dimensioni sono: 88.9 x 43.94 x 132.08mm, il peso è di 589,67g. Il prezzo previsto è di 199$ a scende a 99$ per chi finanzia ora il progetto su Kickstarter. La disponibilità di questo modello è prevista da maggio 2020.