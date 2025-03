Google Maps cancella la cronologia di viaggi e spostamenti

Pubblicità

Arriva la conferma da parte di Google di quanto segnalato negli ultimi giorni da, diversi utenti dell’app Google Maps per iPhone e Android: la scomparsa improvvisa dei dati della Timeline, la cronologia dei luoghi visitati, in italiano indicata come Spostamenti.

Big G ha confermato che il problema è stato causato da un errore tecnico che ha portato alla cancellazione dei dati. Purtroppo, per chi non aveva attivato il backup su cloud, non c’è modo di recuperare le informazioni perse.

Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni della portavoce Google riportata di The Verge:

Abbiamo riscontrato un problema tecnico che ha causato l’eliminazione dei dati della Timeline per alcuni utenti. Quasi tutti coloro che avevano i backup crittografati della Timeline potranno recuperare i propri dati; sfortunatamente, chi non aveva attivato i backup non sarà in grado di recuperare le informazioni perse

Google si è attivata inviando mail per informare gli utenti interessati, spiegando il procedimento di recupero, valido solo per chi aveva attivato il backup su cloud.

Proprio lo scorso anno, Google aveva avvisato gli utenti del passaggio allo storage sul dispositivo per i dati di localizzazione di Google Maps. Questa scelta offre maggiori garanzie di privacy, poiché evita di salvare i dati sui server di Google, ma comporta il rischio di perdere tutto in caso di problemi tecnici, come accaduto in questo caso.

Sebbene Google Maps permetta di esportare la cronologia delle posizioni in un file, attualmente non esiste un modo semplice per reimportarla senza utilizzare il backup su cloud. Ed allora, per chi non vuole incorrere nel rischio di perdere la propria timeline dovrà, al momento, affidarsi alla opzioni di backup sul cloud.

Sui forum di supporto Google c’è chi ha segnalato anche problemi più gravi: ad alcuni i dati sono scomparsi nonostante il backup attivo. C’è chi ha segnalato la propria esperienza sottolineando che, nonostante l’ultimo backup effettuato il 5 marzo, il 7 marzo Google ha cancellato anni di dati sui viaggi negli Spostamenti, rendendoli irrecuperabili anche tramite backup.

Una grave perdita per gli utenti che per lungo tempo si sono affidati alla funzione Spostamenti di Google Maps per conservare memorie di vacanze e viaggi di lavoro.

