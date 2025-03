AirPods Max miglioreranno musica e audio con iOS 18.4

Pubblicità

A partire da aprile l’ultimo modello di AirPods Max offrirà maggiore fedeltà audio, così potranno stare tranquilli gli utenti che avevano lamentato la perdita di supporto all’audio cablato, da quando Apple ha aggiornato le cuffie con un connettore USB-C. La multinazionale di Cupertino sembra voler correre ai ripari, abilitando il pieno supporto lossless, che tecnicamente mancava anche al modello precedente dotato di connettore Lightning.

Apple ha spiegato che, grazie al cavo USB-C incluso, gli utenti potranno sperimentare un audio di qualità superiore in musica, film e giochi. Inoltre, continua la casa di Cupertino, questo aggiornamento rappresenta un notevole vantaggio anche per i creatori musicali, che beneficeranno di miglioramenti significativi nella composizione, nella creazione di beat, nella produzione e nel mixing.

Con l’abilitazione dell’audio lossless a 24 bit e 48 kHz, le AirPods Max dovrebbero garantire la piena conservazione dell’integrità delle registrazioni originali, permettendo agli ascoltatori di godere della musica esattamente come l’artista l’ha concepita in studio.

Apple ha inoltre sottolineato che il supporto lossless si estende anche all’Audio Spaziale Personalizzato. Il modello precedente delle AirPods Max, dotato di connettore Lightning, non offriva una riproduzione veramente lossless a causa di una conversione del segnale che si verificava ogni volta che si utilizzava un input cablato.

Per usufruire dell’audio lossless, sarà possibile utilizzare un cavo USB-C/ USB-C, ma Apple ha anche messo in vendita un cavo USB-C/jack audio da 3,5 mm al prezzo di 39 dollari, caratterizzato dallo stesso design intrecciato degli altri cavi recenti dell’azienda.

Oltre alla qualità dell’audio, l’aggiornamento offrirà anche una latenza ultra bassa, che, secondo Apple, migliorerà le AirPods Max nei videogiochi, negli eventi in diretta oltre che nella produzione musicale.

Il nuovo aggiornamento firmware per AirPods Max verrà rilasciato insieme a iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, previsto per il mese di aprile. Le cuffie Apple si possono compare anche da questa pagina di Amazon in sconto a partire da 519 euro.

Potete leggere la nostra recensione delle AirPods Max direttamente a questo indirizzo.