Govee ad IFA 2025 con Backlight 3 Pro, tende LED, luci potenziate e Matter

All’IFA 2025 lo stand Govee ha rappresentato anche quest’anno un showcase di soluzioni d’illuminazione smart che puntano su precisione, aumento di risoluzione e precisione e capacità personalizzazione oltre ad una ormai completa compatilità Matter che permette a tutti i sistemi di illuminazione e di controllo domotico di viaggiare insieme senza problemi. Ecco le novità più importanti con le caratteristiche principali.

TV Backlight 3 Pro: retroilluminazione TV di precisione

Il fiore all’occhiello della presentazione è il TV Backlight 3 Pro. Questo sono le sue caratteristiche distintive:

Sistema HDR a tripla camera: per la prima volta Govee propone un setup con tre lenti che catturano i colori del pannello TV in modo più ampio e accurato rispetto alle soluzioni a camera singola. Il sensore supporta un intervallo dinamico (dynamic range) migliorato, il che aiuta a restituire correttamente sia le ombre più profonde sia le alte luci.

Striscia LED ad alta densità + luminosità migliorata : il nuovo light-strip ha un numero maggiore di perle LED per metro; questo, insieme alla densità di pixel superiore, consente circa 30% in più di luminosità e un’illuminazione più uniforme lungo il bordo posteriore del TV.

: il nuovo light-strip ha un numero maggiore di perle LED per metro; questo, insieme alla densità di pixel superiore, consente circa e un’illuminazione più uniforme lungo il bordo posteriore del TV. Tecnologia LuminBlend / chip a 16 bit + RGBWWIC : grazie alla gestione fine dei colori, inclusi i bianchi caldi/freddi, la resa cromatica è più accurata. Il sistema permette controllo indipendente su cinque canali (RGB + W + WW + IC) per migliorare transizioni, toni bianchi e saturazione.

: grazie alla gestione fine dei colori, inclusi i bianchi caldi/freddi, la resa cromatica è più accurata. Il sistema permette controllo indipendente su cinque canali (RGB + W + WW + IC) per migliorare transizioni, toni bianchi e saturazione. Intelligenza artificiale integrata : il Backlight 3 Pro usa algoritmi per adeguare il bilanciamento del bianco e la saturazione in modo automatico, in base ai contenuti visualizzati, migliorando la resa visiva senza dover intervenire manualmente.

: il Backlight 3 Pro usa algoritmi per adeguare il bilanciamento del bianco e la saturazione in modo automatico, in base ai contenuti visualizzati, migliorando la resa visiva senza dover intervenire manualmente. Compatibilità e integrazione smart home: supporto al protocollo Matter, funzionamento con Alexa / Google Assistant, sincronizzazione tramite DreamView per far dialogare più dispositivi Govee in contemporanea.

La disponibilità è prevista in Europa dal 29 settembre 2025.

Permanent Outdoor Lights Prism: colore e robustezza per l’esterno

Per chi cerca una soluzione da installare all’aperto che duri nel tempo faccia effetto, Govee ha presentato le Permanent Outdoor Lights Prism. Queste le caratteristiche:

Tre LED + prisma per segmento: ogni “bulbo” dello strip ha tre LED combinati con un prisma che permette tre fasci di luce che possono essere distinti o mixati per creare effetti colore dinamici (sfumature, gradienti).

Gestione colore LuminBlend : 16 milioni di colori, transizioni fluide tra sfumature, forte controllo cromatico per tematizzazioni stagionali o effetti decorativi.

: 16 milioni di colori, transizioni fluide tra sfumature, forte controllo cromatico per tematizzazioni stagionali o effetti decorativi. Resistenza e durata : certificazioni IP68 per le luci & IP67 per l’unità di controllo, materiali resistenti ai raggi UV, componenti ignifughi. Temperatura di funzionamento tra valori estremi (‐34 °C / +60°C). Durata stimata fino a 50.000 ore .

: certificazioni IP68 per le luci & IP67 per l’unità di controllo, materiali resistenti ai raggi UV, componenti ignifughi. Temperatura di funzionamento tra valori estremi (‐34 °C / +60°C). Durata stimata fino a . Installazione flessibile e personalizzazione layout: lo strip è sezionabile, estensibile, modulabile su più zone, pensato per facciate, perimetri esterni, terrazze, balconi.

Li vediamo in azione anche nella parte alta dello stand Govee

Oltre ai due prodotti top, Govee ha mostrato nuove soluzioni per uso interno, decorativo e stagionale:

Curtain Light Pro: tenda LED ad alta risoluzione

Sono luci a tenda con matrice LED ultradensa (960 singoli LED, organizzate in display tipo 30×32) che consentono animazioni, GIF, grafiche luminose più riconoscibili (superiore al predecessore con ~520 LED). Refresh rate più fluido, possibilità di connettere fino a tre moduli per display più ampi. Il prezzo è di 199,99 E . Disponibile già su Amazon con sconto lancio.

Pendant Light: la sospensione ad alta luminosità e fedeltà cromatica

E’ una lampada a sospensione con design a “anello stellato” diviso in tre segmenti (superficie laterale, fondo, curvatura), ciascuno controllabile indipendentemente. Output in luce bianca fino a 1300 lumen, alta resa cromatica (CRI ~95), regolazione da caldo a freddo (2700-6500K), e naturalmente compatibilità con DreamView e Matter.

Star Light Projector (Nebula): il cielo in una stanza

Lampada con proiettore di stelle / nebulose per interni, con 7 zone dinamiche, effetto laser verde per stelle, modalità Blink / Orbit e proiezione capace di coprire superfici ampie, logo integrato effetto relax / ambienti immersivi con anche sonorità ambient (rumore bianco) opzionali.

Uplighter Floor lamp: lampada e proiettore insieme

Non l’abbiamo trovata sul catalogo Govee europeo ma il modello mette insieme un proiettore sulla parte superiore ed una lampada multicolore nella parte inferiore per combinare luce ambientale e un cielo suggestivo. Compatibile con Matter e con una capacità di 1.000 Lumen. Il prezzo dovrebbe essere di 189 €.

Le nuove proposte Govee viste a Berlino confermano alcune tendenze chiave: inanzitutto l’uso della decorazione esterna permanente non legata al periodo delle festività ma funzionale ad eventi dell’anno o feste locali e della famiglia; dalle luci per tende animate al proiettore Nebula fino alle sospensioni, Govee vuole che l’illuminazione non sia solo funzione ma parte dell’arredo, dello stile, magari del divertimento o dei social.

La compatibilità e l’integrazione sono al massimo livello visto che tutti i nuovi dispositivi supportano Matter, DreamView, comandi vocali. Questo è importante per evitare ecosistemi chiusi e permettere all’utente di integrare con Homekit, Alexa, Google Home e altri sistemi domotici oltre alla possibilità di lavorare con periferiche gaming di Razer con Chroma e Corsair con Cue.

Per avere altri dettagli sulle novità vi rimandiamo al sito europeo di Govee con sconti e prezzi. Alcuni dei dispositivi menzionati sono già disponibili su Amazon o lo saranno a partire da fine Settembre a partire da questa pagina.

Qui sotto trovate alcune delle offerte Amazon in corso che includono anche una parte dei prodotti segnalati in questo articolo.

