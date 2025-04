GRATIS MacX Video Converter Pro, licenza a vita per Mac

Pubblicità Capita spesso di trovarsi con video delle vacanze girati con l’iPhone in formato MOV, incompatibili con la TV che supporta solo MP4. O magari, un video in 4K occupa quasi tutta la memoria del telefono, rendendo difficile caricarlo sui social media o condividerlo via email. E cosa dire della necessità di guardare video offline durante un viaggio in aereo senza accesso a Internet? Per tutte queste esigenze, MacX Video Converter Pro rappresenta una soluzione completa ed efficiente per gli utenti Mac, ora disponibile con un’imperdibile promozione Pasquale. MacX Video Converter Pro è un potente software per macOS (da Snow Leopard a Catalina e versioni successive) che funge da convertitore video 4K accelerato tramite GPU, compressore, registratore di schermo e downloader. Permette di superare facilmente le problematiche legate alla gestione dei file video. Grazie alla speciale offerta bundle di Pasqua, è possibile ottenere questo e altri strumenti a un prezzo vantaggioso. Promozione Speciale Pasqua 2025: Un’Occasione da Non Perdere In occasione della Pasqua, MacXDVD lancia una campagna promozionale imperdibile: Giveaway Esclusivo: È possibile ottenere una licenza a vita gratuita di MacX Video Converter Pro semplicemente inserendo un indirizzo email valido. Partecipando all’evento qui , si ha inoltre la possibilità di ottenere gratuitamente altri 6 software premium (editor PDF, editor di immagini, tool di backup e ottimizzazione) condividendo l’evento sui social media. Offerta Bundle: Si può acquistare il pacchetto MacX 3-in-1 Media Management Bundle , che include MacX Video Converter Pro, MacX MediaTrans e MacX DVD Ripper Pro, con uno sconto fino al 64% . Al prezzo speciale di soli 39,95 $, si ricevono 7 applicazioni, inclusi 4 software bonus (DoYourClone for Mac, AWZ AnyPorter for Mac, MacBooster, Epubor Pocketmags Converter for Mac). Questa offerta è disponibile qui . Caratteristiche Principali di MacX Video Converter Pro Questo versatile strumento offre una vasta gamma di funzionalità per gestire i video a 360 gradi: Conversione Formati: Converte video tra oltre 370 formati e codec, inclusi MP4 (HEVC/H.265), AV1, MOV, WMV, MP3, garantendo la massima compatibilità.

Download Video: Salva video in 4K e 1080p da oltre 1000 siti (come YouTube, Facebook, ecc.) per la riproduzione offline.

Compressione Video: Riduce le dimensioni dei file video di grandi dimensioni fino al 90% senza perdita di qualità visibile, ideale per liberare spazio e facilitare la condivisione.

Accelerazione GPU: Sfrutta l’accelerazione hardware (Intel QSV, Nvidia, AMD) per elaborare i video a velocità elevatissima, mantenendo la qualità originale.

Editing Video: Offre funzioni di editing di base come tagliare, unire, ritagliare video, regolare risoluzione, codec, bitrate, frame rate e aggiungere sottotitoli.

Registrazione Schermo: Registra lo schermo del Mac, utile per creare tutorial o registrare gameplay.

Creazione Slideshow: Permette di creare presentazioni fotografiche con musica di sottofondo. Cogli l’Attimo: Offerta Limitata MacX Video Converter Pro si dimostra uno strumento indispensabile per chiunque lavori regolarmente con file video su Mac. La sua velocità, versatilità e l’ampia gamma di formati supportati lo rendono una scelta eccellente. Si invita a non perdere l’opportunità unica offerta dalla campagna pasquale: si può ottenere una licenza gratuita a vita partecipando al giveaway o approfittare dello sconto del 64% sul bundle 3-in-1 con aggiornamenti costanti e 4 regali bonus, disponibile a questo link. È il momento perfetto per potenziare la propria gestione dei media su Mac.

