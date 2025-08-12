GT3 MAX, mini drone con videocamera in remoto via Wi-Fi a soli 12 €

Se avete sempre voluto un mini drone facile da usare, nel GT3 MAX in sconto in queste ore trovate la risposta al vostro desiderio.

Non è di quelli che si ripiegano ma è comunque piuttosto piccolo (misura circa 14 x 11 x 5 cm), e come dicevamo saranno in grado di farlo volare tutti perché basta un solo click per farlo decollare.

La velocità massima raggiungibile è di 6 m/s, quindi sufficiente per sperimentare la tecnologia e provare a divertirsi pur ma tenendo tutto sotto controllo.

La videocamera HD può essere inclinata fino a 180° permettendo così di registrare sia con vista frontale che verso il basso. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzare gesti con la mano per scattare foto o avviare registrazioni video, funzione che semplifica ancor di più l’interazione quando si è in movimento.

Durante il volo è possibile anche divertirsi con evoluzioni in aria datosi che il drone è in grado di eseguire capriole a 360°. Sul piano dell’autonomia, il tempo di volo è di circa 10 minuti con un ciclo di ricarica di 60 minuti, quindi in linea con altri prodotti della stessa categoria.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 12 €.

Per circa 30 € c’è anche la versione con telecomando potenziato, che permette di farlo volare fino a 3 Km di distanza e dotato di monitor per controllare la ripresa della videocamera in tempo reale senza dover utilizzare il proprio smartphone.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.