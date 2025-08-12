Elon Musk contro Apple che favorisce ChatGPT ma snobba Grok e X

Tramite una serie di post pubblicati su X Elon Musk si scaglia nuovamente contro Apple, colpevole a suo dire, di favorire OpenAI e ChatGPT nelle classifiche di App Store e nei contenuti redazionali, allo stesso tempo ignorando le classifiche ed evitando di dare visibilità alle app delle sue società, in particolare Grok e X.

Non è la prima volta che Musk si infiamma contro Cupertino, ma nell’ultimo attacco il CEO di Tesla non si limita alle solite stoccate e dichiarazioni al vetriolo su X, arrivando addirittura a minacciare una denuncia contro Apple per violazione delle norme antitrust.

In uno dei suoi messaggi più diretti Musk prende di mira la predilezione di Apple per ChatGPT, saldamente al numero uno nelle classifiche App Store, ma anche consigliato dalla redazione di Cupertino in vari articoli e sezioni, come per esempio nelle app da avere, le imperdibili o quelle consigliate dal team di App Store.

“Apple si sta comportando in modo tale da rendere impossibile per qualsiasi azienda di intelligenza artificiale, a parte OpenAI, raggiungere il primo posto nell’App Store, il che costituisce un’inequivocabile violazione delle norme antitrust. xAI intraprenderà immediatamente un’azione legale”.

In un altro post sempre su X Musk evidenzia che stando alle classifiche App Store in USA, Grok è al quinto posto tra le app più gettonate in assoluto, mentre X è prima nella sezione notizie nel mondo, questo anche se in realtà le posizioni in graduatoria variano (e anche di molto) a seconda del paese preso in esame.

Nel momento in cui scriviamo X in Italia è prima nella classifica delle Top gratuite. In ogni caso Musk rivolge la domanda al team di App Store in Apple “Perché vi rifiutate di mettere X o Grok nella vostra sezione Must Have?”, in Italia le App Imperdibili o Essenziali.

In un altro post ancora Musk chiede ad Apple perché ChatGPT sia invece presente in qualunque lista e contenuto sul quale Apple ha un controllo editoriale, accusando Cupertino di fare politica anche con le scelte di App Store.

Come accennato Elon Musk si è scagliato contro Apple in diverse occasioni in passato, come avvenuto per i battibecchi ai tempi di Apple Car o, più di recente, per la rimozione della pubblicità Apple da X e ancora per le commissioni sulle app in App Store.

Difficile prevedere le prossime mosse dell’imprenditore miliardario: in più occasioni Musk ha minacciato azioni legali e dure battaglie, salvo poi dimenticarsene oppure approdare alla pace basata su accordi commerciali.

Elon Musk rilascia Grok 4 per tutti

Nel frattempo gli utenti sembrano beneficiare delle battaglie tra modelli AI: in risposta al rilascio di GPT-5 per tutti, Elon Musk ha risposto rendendo disponibile il suo ultimo e più potente modello Grok 4 su X anche per gli utenti senza abbonamento a pagamento.

