Hasbro sconta i giochi di società per l’estate 2024

Pubblicità

Quest’estate non fatevi trovare impreparati: le serate in compagnia dei vostri amici potete viverle all’insegna del divertimento approfittando degli sconti sui giochi da tavolo che Hasbro propone in queste ore su Amazon.

Ci sono giochi per tutta la famiglia e per tutte le età, sia da tenere in casa pronti per essere giocati dopo una cena in casa o in giardino, sia da portare in vacanza o pronti nello zaino per riempire un improvviso momento di noia, come ad esempio l’attesa di raggiungere il luogo delle vacanze mentre si viaggia in auto o in autobus.

Si va dai giochi di carte da 2 giocatori in su, che occupano pochissimo spazio, perfetti per non appesantire lo zaino senza rinunciare a qualche mezz’ora di svago ovunque vi troviate; e ci sono poi giochi intramontabili, altrettanto facili da portare con sé, come Forza 4, Indovina Chi e Affonda la flotta.

In promozione trovate anche giochi per i più piccoli, e qualche titolo che va dai 6 anni in su, oppure giochi da tavolo che impegnano più tempo o che hanno bisogno di spazio come Twister. E poi tanti Cluedo, dalla versione classica a speciali rivisitazioni, come l’edizione Harry Potter.

Insomma, cen’è per tutti e per tutte le tasche datosi che con le offerte attualmente in corso bastano meno di 10 € per i giochi da viaggio, e con meno di 30 € si comprano anche i più costosi che generalmente arrivano a costare anche il doppio: gli sconti infatti oscillano tra il 20% e il 40-60%.

La promozione

Di seguito trovate la lista delle migliori offerte sui titoli Hasbro in corso su Amazon: tenete conto che scadono il 26 Maggio, ma non conosciamo il numero di scorte disponibili perciò qualcuno, nel caso ci fosse un’alta richiesta, potrebbe terminare anche prima della scadenza prefissata.

A 6,59 € invece di 7,99 € | sconto 18% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 8,49 € invece di 9,99 € | sconto 15% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 8,99 € invece di 9,99 € | sconto 10% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 12,89 € invece di 19,99 € | sconto 36% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 13,79 € invece di 34,99 € | sconto 61% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 13,99 € invece di 17,99 € | sconto 22% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 15,63 € invece di 22,99 € | sconto 32% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 15,99 € invece di 29,99 € | sconto 47% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 15,99 € invece di 22,99 € | sconto 30% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 16,89 € invece di 26,99 € | sconto 37% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 16,99 € invece di 22,99 € | sconto 26% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 16,99 € invece di 27,99 € | sconto 39% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 16,99 € invece di 27,99 € | sconto 39% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 17,99 € invece di 24,99 € | sconto 28% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 20,99 € invece di 24,99 € | sconto 16% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 21,49 € invece di 32,99 € | sconto 35% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 22,49 € invece di 35,99 € | sconto 38% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 23,40 € invece di 49,99 € | sconto 53% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 24,79 € invece di 35,99 € | sconto 31% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 26,99 € invece di 44,99 € | sconto 40% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

A 26,99 € invece di 42,99 € | sconto 37% – fino a 26 mag 24

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).