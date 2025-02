Hisense investe in Italia con il centro di ricerca HVAC a Milano

Pubblicità

Non sono casuali le scelte dell’Italia e di Milano per la creazione di HARC, Home Appliances Research Center of HVAC, un centro di ricerca Hisense di livello europeo e globale dedicato alla progettazione e innovazione di dispositivi e tecnologie per la climatizzazione.

Hisense è uno dei marchi principali in Italia nel settore siglato HVAC, dalle iniziali inglesi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria. In aggiunta il Bel Paese conta su un ecosistema sviluppato in questo settore, costituito da un’ampia rete di aziende specializzate e professionisti qualificati.

Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni di John Li, direttore R&D HVAC di Hisense Europa:

“L’apertura del nostro Research Center in Europa rappresenta un passo decisivo per il nostro impegno nella creazione di soluzioni innovative e sostenibili per il mercato europeo. Grazie a questo centro, saremo in grado di sviluppare prodotti sempre più avanzati, efficienti e vicini alle esigenze dei nostri clienti”. Il centro di ricerca che occupa un’area di 500 metri quadrati si trova nello sesso edificio che già ospita gli uffici Hisense a Milano. Oltre a uffici e laboratori di ricerca e sviluppo la struttura comprende aree conferenze per la collaborazione tra professionisti e anche per la formazione tecnica.

Qui verranno sviluppati prodotti HVAC di nuova generazione pensati per le condizioni climatiche europee e sempre più efficienti dal punto di vista energetico. Tra i primi progetti i sistemi multi-split e pompe di calore (ATW – Air to Water), tecnologie sempre più richieste per la loro capacità di garantire comfort, risparmio energetico e sostenibilità.

Questo centro di ricerca beneficerà anche gli utenti finali dei dispositivi Hisense perché avrà un ruolo chiave nel fornire supporto tecnico pre e post-vendita, migliorando affidabilità, qualità e assistenza dei prodotti del marchio. L’inaguarurazione ufficiale del centro di ricerca e sviluppo Hisense a Milano è prevista per il mese di luglio 2025.

