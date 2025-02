Tracker carta di credito compatibile Apple Find My solo 12,50 €

Pubblicità

Ci sentiamo di definire Vingnut persino migliore dell’AirTag di Apple in almeno una situazione, ovvero quella del tracciamento del portafogli. Grazie infatti al particolare aspetto si camuffa benissimo tra le carte di credito, permettendovi così di localizzare il portafoglio senza dare nell’occhio. Se vi interessa sappiate che al momento lo trovate in offerta.

Le misure sono appunto quelle standard delle carte di credito: circa 8,6 x 5,4 centimetri e uno spessore di appena 1,7 mm, sufficienti per contenere una sottilissima batteria da 180 mAh che offre dai tre ai sei mesi di autonomia con una sola carica.

A differenza di AirTag che si alimenta tramite batterie a bottone CR2032 qui infatti c’è una più pratica batteria ricaricabile tramite wireless, sicché per ripristinare l’energia al suo interno vi basterà poggiarla sul caricatore Qi che normalmente si usa per ricaricare iPhone e AirPods.

L’altro grande vantaggio, se escludiamo la certificazione IPX7 che la rende perfino a prova di acqua, è dato dalla compatibilità con la rete Apple Find My. Questo significa che potrete continuare a tracciarne i movimenti ogni qual volta, in caso di furto, viene intercettato il segnale Bluetooth di un dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) nelle vicinanze, grazie al quale verrà aggiornata la posizione geografica all’interno dell’app.

E quando sarete abbastanza vicini alla carta potrete usare l’app per farle emettere un segnale acustico di 70-90 dB in modo da individuarne più facilmente la posizione.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 12,50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

