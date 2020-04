HK1MAX, lo smart tv box Android con 4K, dual band WiFi e 64 GB di ROM in offera a 42 euro

Chi fosse alla ricerca di uno smart TV box Android dotata di caratteristiche tecniche di rilievo, può rivolgersi senza problemi a questa HK1MAX, in offerta a solo 42 euro.

Dotata di un look circolare moderno e di un display LCD sul fronte pronto a visualizzare l’ora o le informazioni più importanti, la HK1MAX include un processore RK3318 Rockchip Quad-Core 64bit CPU, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna ed è equipaggiata con il sistema operativo Android 9.0.

La HK1MAX supporta i codec H.265 e VP9, in grado di supportare le maggior parte degli standard e dei file audio e video. Supporta ovviamente i formati 4K UHD e Full HD. Lato WiFi supporta la doppia banda 2.4 o 5, per garantire la massima compatibilità con le reti wireless casalinghe.

Non mancano poi le numerose interfacce che ne consentono un’ampia varietà di collegamenti: ingresso AV per le vecchie TV, ingressi USB 3.0, USB 2.0, HDMI, Ethernet e slot per inserire ed utilizzare SD card.

A questo si aggiunge anche il supporto al Bluetooth che permette di collegare anche accessori esterni via wireless.

HK1MAX include anche un telecomando dedicato a si acquista al prezzo di circa 42 euro cliccando su questo link diretto.

L’apparecchio si trova in Italia e la spedizione è dunque garantita in tempi molto rapidi.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.