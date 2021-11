Hoco, pad di ricarica wireless in vetro temperato

Chi ha acquistato un nuovo iPhone, di quelli abilitati alla ricarica senza fili tramite tecnologia MagSafe, può decidere di acquistare un caricatore wireless con sistema magnetico a poco prezzo sfruttando l’offerta attualmente in corso su Hoco che, per qualche ora, si compra in sconto a 12,07 euro.

Si tratta come dicevamo di una piastra per la ricarica a induzione della batteria di tutti i dispositivi poggiati su di esso. Funziona con qualsiasi telefono dotato di questo sistema di ricarica ma funziona anche meglio con gli iPhone della serie 12 e 13 che sono dotati di un sistema di allineamento magnetico compatibile proprio con caricatori come questo. In pratica appoggiandoli con il dorso sopra la piastra, il telefono viene centrato perfettamente in modo da massimizzare la ricarica della batteria.

Nel caso di Hoco ci troviamo di fronte a un prodotto realizzato anche con materiali di pregio: anziché la più tradizionale plastica o gomma, la superficie è realizzata in vetro temperato, che migliora il passaggio della corrente e gli conferisce allo stesso tempo un aspetto premium.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche invece è in grado di erogare fino a 15 Watt, potenza che viene garantita in base al tipo di alimentatore collegato. Anziché includerne uno e averlo incorporato col cavo, Hoco propone infatti una presa USB-C collegata alla piastra tramite un cavetto lungo all’incirca 10 o 15 centimetri: in questo modo è possibile collegare il cavo e l’alimentatore che si ha già in casa, potendolo così adattare alla situazione del momento.

Per finire, gli ingombri: pesa intorno ai 40 grammi, ha un diametro di 6 centimetri ed è spesso mezzo centimetro.

Chi intende comprarlo come dicevamo al momento lo può comprare in sconto online: anziché 20,76 euro lo potrà pagare 12,07 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.