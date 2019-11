HONOR 9X in Italia a tutto schermo con fotocamera tripla 48MP e pop-up camera frontale 16 MP

Lanciato qualche minuto fa con un evento speciale a Milano il nuovo Honor 9X, lo smartphone di fascia media di Honor che sarà disponibile dal 22 Novembre: è l’erede del modello 8X che ha venduto oltre 15 milioni di esemplari.

HONOR 9X, ultimo modello del marchio che tra i top in Italia con il 60% di brand awareness, è dotato di una Triple Camera da 48MP con apertura f/1,8 e sensore da ½ pollici con avanzati algoritmi AI, con la modalità AIS Super Night Mode che produce foto di eccellente qualità anche in ambienti scarsamente illuminati. In dotazione anche una Super Wide Angle Camera a 120° che aiuta gli utenti a catturare ogni singolo dettaglio in un singolo scatto.

FullView Display e Dynamic X Design

La parte anteriore di HONOR 9X presenta un display FullView da 6,59″ con tecnologia di visualizzazione a schermo intero senza notch: lo schermo LCD è uno dei più grandi display a bordo di un dispositivo HONOR con un impressionante rapporto schermo/corpo del 91%.

Oltre al display, HONOR anche questa volta punta tutto sul design posteriore dello smartphone. ll pannello posteriore di HONOR 9X è composto da oltre 100.000 tasselli geometrici tagliati a diamante che riflettono e rifrangono la luce per creare quello che Honor chiama Dynamic X Design. HONOR 9X è disponibile nelle colorazioni Sapphire Blue e Midnight Black.

Queste le principali caratteristiche tecniche

Chipset Kirin 710F da 12 nm

HONOR FullView Display da 6.59’’, 2340p x 1080p

Doppio pannello curvo 3D con telaio di 8,8 mm di spessore

Jack per cuffie da 3,5 mm

USB Type-C

Fotocamera principale da 48MP con Apertura F/1.8 e s ensore principale CMOS da 1/2 pollici, Light Fusion 4-in-1 (pixel effettivi 1.6μm), AIS Super Night modee, Stabilizzazione AI Video

Apertura F/1.8 ensore principale CMOS da 1/2 pollici, Light Fusion 4-in-1 (pixel effettivi 1.6μm), AIS Super Night modee, Stabilizzazione AI Video Fotocamera super grandangolare da 8MP con apertura F/2.4, ultra grandangolare da 120°, supporta la correzione della distorsione

Fotocamera con assistente di profondità da 2MP e Apertura F/2.4 per effetto Bokeh

Selfie Camera Pop-up da 16MP

Batteria da 4,000 mAh

128GB di memoria interna che può essere espansa a 640GB con una scheda microSD da 512GB

Qui sotto alcune immagini dalla presentazione Italiana

“Noi di HONOR vogliamo essere all’avanguardia nell’innovazione tecnologica e nel design degli smartphone per offrire ai nostri utenti le migliori esperienze d’uso”, ha dichiarato George Zhao, Presidente di HONOR. “L’introduzione di nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale (AI) e L’Internet of Things (IoT) sta trasformando il modo in cui i consumatori conducono la loro vita. HONOR 9X, con le sue straordinarie capacità fotografiche, il design elegante e le prestazioni del software senza pari, è stato progettata da zero per il nostro pubblico giovane e dinamico”.

HONOR 9x sarà disponibile sul sito HiHonor, nei grandi retail e online al prezzo di lancio di 249 Euro.