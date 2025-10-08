Festa Prime, Hoover Ultra Vortex, aspirapolvere per materassi, divani e cuscini ora a 76,99

Su Amazon è in sconto Hoover Ultra Vortex, pensato per la pulizia profonda di tessuti, materassi e imbottiti che grazie al sistema ciclonico e spazzola motorizzata rimuove polvere e allergeni in pochi passaggi. Ora costa 76,99€ invece di 149,99€, .

Struttura compatta e materiali resistenti

Hoover Ultra Vortex presenta un design leggero e maneggevole, costruito in policarbonato ad alta resistenza con impugnatura ergonomica. La vaschetta trasparente da 0,3 litri permette di controllare il livello di riempimento, mentre il filtro HEPA lavabile trattiene fino al 99,9% delle particelle sottili. Il cavo di alimentazione da 5 metri consente di raggiungere facilmente aree ampie senza bisogno di prolunghe.

Ideale per tessuti e superfici imbottite

Il motore da 500 watt genera un’elevata potenza di aspirazione, efficace su materassi, divani, poltrone e cuscini. La spazzola rotante con setole in nylon rimuove acari e peli di animali anche dalle fibre più dense. È adatto a chi convive con animali domestici o desidera una pulizia accurata delle superfici dove si accumula la polvere invisibile. Il contenitore si svuota con un solo gesto, evitando il contatto diretto con lo sporco.

Sistema ciclonico e manutenzione semplificata

La tecnologia Cyclonic separa l’aria dalla polvere, mantenendo costante la potenza di aspirazione anche dopo un uso prolungato. Tutti i componenti principali sono removibili e lavabili sotto acqua corrente, senza necessità di sacchetti o filtri sostitutivi. Il sistema di raffreddamento interno evita il surriscaldamento del motore, prolungando la durata dell’apparecchio.

Il prezzo attuale su Amazon è di 76,99€, rispetto ai 149,99€ di listino, Il ribasso è di quasi il 50%

