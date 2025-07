Auricolari Sony WF-C700N, auricolari con ANC ad un prezzo incredibile, solo 54,99 euro

Su Amazon vanno in sconto gli auricolari Sony WF-C700N, un accessorio perfetto per chi cerca un ascolto musicale senza distrazioni anche in movimento e vorrebbe spendere il meno possibile, come dimostra il prezzo di appena 54,99€ invece di 129,99€

Design compatto e tecnologia di riduzione del rumore

Gli auricolari Sony WF-C700N sono progettati con un corpo leggero ed ergonomico che si adatta facilmente anche alle orecchie più piccole, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Nonostante il prezzo davvero accessibile, molto basso per un marchio come Sony ma anche per concorrenti privi di marchio e sicuramente di inferiore qualità, offrono l’eliminazione digitale attiva del rumore grazie alla quale è possibile isolarsi dai suoni esterni.

Non manca la modalità “Suono ambientale” permette di restare consapevoli dell’ambiente quando necessario.

Audio potenziato e chiamate nitide

Il sistema DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) migliora la qualità dei brani compressi, restituendo maggiore profondità e definizione con bassi intensi e voci naturali.

Con i Sony WF-C700N è inoltre possibile personalizzare il profilo sonoro tramite l’applicazione dedicata, con supporto a 360 Reality Audio per un’esperienza di qualità musicale elevata.

Durante le chiamate, la struttura progettata per limitare il rumore del vento aiuta a trasmettere la voce in modo chiaro anche all’esterno.

Connessione multipoint e lunga autonomia

Questi auricolari supportano la connessione multipoint, utile per passare senza interruzioni tra due dispositivi Bluetooth, come uno smartphone e un computer. Sono compatibili con Android, iOS, Windows e MacOS, senza vincoli all’ecosistema Sony.

L’autonomia dei Sony WF-C700N raggiunge 15 ore con cancellazione del rumore attiva e arriva a 20 ore disattivandola, con supporto alla ricarica rapida che assicura un’ora di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

Hanno anche un grado di protezione IPX4 che li rende resistenti agli spruzzi, adatte anche per allenamenti o tragitti sotto la pioggia.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino delle Sony WF-C700N è di 129,99€, ma al momento sono disponibili a 54,99€ su Amazon, con uno sconto di 75€ rispetto al prezzo originale. Ma soprattutto un prezzo straordinariamente favorevole per un prodotto Sony.

