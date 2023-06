HP promette PC rivoluzionari con AI entro il 2024

Il boom dell’intelligenza artificiale travolge tutto: ora è la volta dei cari, vecchi e anche un po’ bistrattati computer che intravvedono uno spiraglio di luce nelle parole del CEO di HP che annuncia grandi cambiamenti e la rivoluzione dei PC con AI a bordo entro 24 mesi, anche prima.

In una intervista rilasciata agli analisti, riportata da Yahoo!Finance, il CEO di HP Enrique Lores ha dichiarato che la società sta lavorando per integrare le capacità di intelligenza artificiale nel PC. In questo modo «I consumatori o i professionisti saranno in grado di eseguire applicazioni AI all’edge e non dovranno eseguirle sul cloud».

Il dirigente ha offerto ulteriori dettagli “Il vantaggio che questo porterà è che se sei una piccola azienda e desideri utilizzare alcuni dei tuoi dati privati in un’applicazione AI, non dovrai caricarli, sarai in grado di eseguirli localmente. E anche lì saranno vantaggi in termini di costi e miglioramenti in termini di latenza”.

Secondo quanto riporta Gizchina HP rilascerà una nuova categoria di PC con una architettura rivoluzionaria per permettere agli utenti di lavorare con AI localmente, per massimizzare la sicurezza di dati sensibili. A questo scopo HP sta collaborando con AMD, Nvidia e Qualcomm.

Sempre secondo le parole del CEO di HP “Ci sarà un cambiamento significativo. I clienti inizieranno a vedere alcune di queste soluzioni disponibili nel 2024 tra circa 12 mesi, 20 mesi da oggi, e sarà un’enorme opportunità per portare davvero energia alla categoria” ha spiegato Lores.

In una intervista a CNBC il dirigente ha anticipato PC con AI a bordo per creare fogli di calcolo, analizzare dati e anche dialoghi in tempi record. Impossibile sottovalutare le aspettative e le promesse, come ammette Lores a fine intervista “Sono stato in questo settore per molti, molti anni. Non ho mai visto un’opportunità come questa, per guidare davvero l’innovazione e guidare un nuovo tipo di esigenze dei clienti che pensiamo davvero saranno fondamentali”.

