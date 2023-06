Recensione Ugreen USB C 7 in 1 Hub, il coltellino svizzero per le porte USB da tenere sempre in borsa

Quando si viaggia bisogna essere pronti a tutto, ma non per questo portarsi dietro davvero tutto: Ugreen USB C 7 in 1 Hub è un’ottima via per avere molte porte a disposizione, spendendo il giusto con un prodotto che sta in qualunque tasca.

Perché questo HUB

Viaggiare leggeri è sempre una buona scelta: ma se stringiamo troppo può capitare che la mancanza di una porta USB o una presa Ethernet renda difficoltosa o problematica una operazione altrimenti banale.

Di HUB USB-C il mercato ne è davvero pieno, e proprio per questo scegliere quello giusto non è semplice, perché le opzioni sono tante e i modelli ancora di più.

Noi abbiamo optato per questo Ugreen USB C 7 in 1 Hub in primis perché il prezzo era più che accettabile (49,99 € nel sito UGREEN ma in sconto su Amazon) e in seconda battuta perché analizzando quello che ci serve in viaggio, questo HUB aveva esattamente le porte giuste.

Nella nostra borsa sosta un mouse da gaming (Razer Deathadder V3), una webcam portatile (Jabra PanaCast 20) e una macchina fotografica (Nikon D90).

Quindi in sostanza ci servono due porte USB-A (per mouse e webcam) e un lettore di schede (di cui il nostro MacBook Pro Intel è sprovvisto), cose che Ugreen USB C 7 in 1 Hub propone in modo esatto, mettendoci anche un connettore Ethernet Gigabit che all’occorrenza può diventare interessante per copie massicce di file verso il NAS.

Ovviamente avremmo potuto optare per HUB più versatili, come ad esempio lo UGREEN Hub USB C Docking Station USB C o lo UGREEN Hub USB C ma che per qualche motivo erano fuori scopo (il primo con una porta VGA per noi inutile, il secondo a cui manca l’Ethernet).

Questo per dire che si, la scelta è stata senza dubbio soggettiva, ma che per diversi motivi siamo sicuri copra molte delle necessità dei nostri lettori.

La confezione

Come dice il nome, UGREEN è un marchio attento all’ecologia e le confezioni sono davvero semplici, un profilato di cartone che, una volta aperto, si ricicla facilmente senza lasciare traccia.

Nella confezione trova posto solo l’HUB e un piccolo foglietto di istruzioni, non c’è davvero bisogno di altro.

Forma e capacità

La forma dell’HUB misura circa 12,39×3,30×1,60 centimetri, in pratica grande quanto un accendino ma un poco più alto: la forma è affusolata con il cavo USB-C integrato che sporge ma si piega senza problemi.

In pratica ci sta bene in tasca dei Jeans, in quella di un Organizer o anche in quella di uno zaino, per essere pronto al volo.

Lo Ugreen USB C 7 in 1 Hub è ovviamente anche un HUB PD Pass-Through, il che significa che una volta messo sulla scrivania può essere usato per alimentare il computer (sino a 100 W), ottimizzando l’alimentatore in dotazione al Mac.

Porte disponibili

Dal nome si capisce già il numero di porte disponibili, che qui sono sette, nello specifico due porte USB-A, una porta di ingresso USB-C, una porta Ethernet, due porte per MicroSD e SD e una porta HDMI.

Le due porte USB-A non sono molto veloci, ma abbastanza per comandare un disco esterno meccanico (come questo per esempio) oppure come nel nostro caso accessori per il controllo del Mac (mouse, tastiere, tavolette grafiche) o per lo streaming (microfoni, webcam, speaker).

Ovviamente anche se molti di questi device specificano in modo esplicito che la connessione USB deve essere diretta al computer nei nostri test tutto è andato benone, a patto però di usare l’HUB alimentato via USB-C (funziona anche senza, ma con energia limitata e potrebbero esserci disconnessioni con device che chiedono più elettricità di altri).

Le caratteristiche delle porte non sono per nulla male: l’HUB può comandare un monitor esterno via HDMI in 4K a 60 Hz, una frequenza ottima per lavorare (ma non per giocare) senza affaticare gli occhi (molti HUB più economici offrono 4K a 30 Hz, e alla lunga può stancare la vista).

Le due porte USB-A sono a 5Gbps, il che significa come abbiamo detto ottime per un disco meccanico e altri device che ancora usano il connettore classico (molti, tanti, troppi) oppure anche per un disco SSD dove non avete grandi esigenze di velocità.

Le due porte per le schede di memoria SD e MicroSD viaggiano alla velocità di circa 100 MB/s, il che significa che funzionano bene per la maggior parte dei casi, a meno che non siate un fotografo professionista (ma in quel caso probabilmente usate altri standard oltre all’SD).

Infine la porta Ethernet, ottima per connessioni cablate (da preferire sempre quando c’è la possibilità, specie in fiera o in ufficio), grazie alla velocità di 1 Gbit ottima in molti casi, ben più della semplice navigazione, anche per trasferire file sul NAS.

Come funziona

Il pregio più grande è anche quello meno ovvio: l’Ugreen USB C 7 in 1 Hub è piccolo e sta ovunque, e questo quando si viaggia, sostando in treno, in hotel, in fiera o in scrivanie arrangiate dove lo spazio è sempre poco è un vantaggio.

Durante l’utilizzo l’HUB non scalda affatto, è sempre pronto e comodo e il cavo integrato è della giusta misura per un portatile.

In alcuni casi, lo ammettiamo, una porta USB-A in più avrebbe fatto comodo, ma chiaramente in un viaggio i compromessi portano libertà, non si può avere in treno o in Hotel una scrivania come quella che abbiamo a casa o in ufficio, meglio la libertà di un oggetto che torna in tasca in un secondo.

Considerazioni

La forma piccola, il funzionamento praticamente sempre a freddo (o comunque su temperature altamente accettabili) e l’alta versatilità, unita ad un costo che comunque è in linea con quanto proposto, ne fanno un compagno di viaggio molto comodo, se non indispensabile.

Ci sono HUB più economici in rete, e altri molto più versatili, ma non abbiamo trovato nessun’altro HUB con un equilibrio così marcato come questo.

Pro:

• Piccolo e leggero

• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Contro:

• Manca una porta USB

• Non adatto per chi gioca

Prezzo:

• 49,99 € (in sconto su Amazon)

Ugreen USB C 7 in 1 Hub è disponibile a partire dal sito web della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

