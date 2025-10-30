Huawei Pura 80 è il terminale di lusso con doppio teleobiettivo

Huawei ha presentato la gamma Pura 80, composta dai modelli Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra. Nonostante l’ormai noto bando dei servizi Google, il colosso cinese non molla e con questa linea punta a consolidare un posizionamento nel segmento premium, introducendo soluzioni tecniche avanzate e un design ispirato al mondo del lusso.

I modelli Pura 80 Ultra e Pura 80 Pro, disponibili anche nella finitura Glazed Red, si distinguono per un’estetica “Forward Symbol”, caratterizzata da un motivo ispirato a gioielli e orologi di alta gamma.

Fotocamere e tecnologia XMAGE

La serie si concentra in particolare sulla fotografia. Pura 80 Pro adotta una fotocamera Ultra Lighting con sensore da 1 pollice, mentre Pura 80 Ultra introduce un doppio teleobiettivo con modalità 3.7x e 10x, supportato da un ampio sensore fotosensibile.

Oltre al comparto fotografico, la serie Pura 80 include nuove funzioni smart. Tra queste, un pulsante Smart Controls personalizzabile che permette di accedere rapidamente a fotocamera, torcia o funzioni AI.

Entrambi i modelli montano una batteria da 5.170 mAh con supporto alla ricarica SuperCharge da 100W via cavo e fino a 80W in modalità wireless, offrendo tempi di ricarica ridotti e autonomia prolungata.

Huawei Pura 80 Ultra si distingue per un display LTPO OLED da 6,8 pollici, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e luminosità gestita da un sistema di PWM dimming ad alta frequenza a 1440 Hz. Lo schermo supporta 1,07 miliardi di colori e una risoluzione di 2.848 × 1.276 pixel, garantendo immagini nitide e fluide con densità di 460 ppi.

Il comparto fotografico del modello Ultra, come accennato, è uno dei punti di forza del dispositivo. Sul retro si trovano una fotocamera Ultra Lighting da 50 MP con sensore da 1 pollice e apertura variabile F1.6~F4.0, una ultra-grandangolare da 40 MP un teleobiettivo con due modalità, rispettivamente da 50 MP (zoom ottico 3,7x) o 12,5 MP (zoom ottico 9,4x), dotato di stabilizzazione OIS.

Il sistema supporta uno zoom digitale fino a 100x e include un avanzato sensore Ultra Chroma per una resa cromatica più fedele. La fotocamera posteriore consente di scattare fino a 8.192 × 6.144 pixel e registrare video in 4K (3.840 × 2.160 pixel).

Tra le modalità di scatto figurano AI Moving Picture, Ultra Speed Snapshot, Super Macro, Portrait, Pro e Slow-Mo. Per i selfie, il Pura 80 offre una fotocamera frontale da 13 MP grandangolare con autofocus, capace di realizzare scatti fino a 4.160 × 3.120 pixel e video in 4K. Sono presenti funzioni dedicate come Slow-Motion Selfie, Portrait, Time-Lapse e Audio Control, ideali per un’esperienza fotografica completa su entrambi i fronti.

Anche il modello Pro, comunque, non sembra scendere a compromessi per il reparto fotografico. Il sensore principale è una Ultra Lighting da 50 MP con dimensione da 1 pollice, apertura variabile F1.6~F4.0 e stabilizzazione ottica OIS. È affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare da 40 MP con apertura F2.2 e da un teleobiettivo Ultra Lighting da 48 MP con apertura F2.1 e OIS per immagini sempre stabili e dettagliate.

Completano il comparto un sensore Ultra Chroma con 1,5 milioni di canali spettrali per una resa dei colori fedele e naturale. L’autofocus combina sistemi a rilevamento di fase e a contrasto, mentre lo zoom ottico raggiunge 4x con valori approssimativi di lunghezza focale pari a 22,5 mm, 13 mm e 92,5 mm con lo zoom digitale che può arrivare fino a 100x.

Il dispositivo supporta una risoluzione fotografica massima di 8.192 × 6.144 pixel e registra video fino a 4K (3840 × 2160 pixel), con risultati che possono variare in base alla modalità di acquisizione.

Ecosistema e protezione

Naturalmente, la serie integra AppGallery di Huawei, e non Google Play Store, come piattaforma di riferimento per le applicazioni, con compatibilità più ampia garantita attraverso Aurora Store.

Sul fronte della resistenza, i dispositivi adottano il nuovo vetro Kunlun Glass di seconda generazione, che secondo l’azienda migliora la resistenza ai graffi e alle cadute rispetto alla precedente generazione.

Galleria Pura 80 Pro:

Galleria Pura 80 Ultra:

Prezzi e disponibilità

Huawei Pura 80 Pro è già disponibile al prezzo di 1.099 euro, mentre Pura 80 Ultra è proposto a 1.499 euro. Fino al 25 novembre è previsto uno sconto di 100 euro con il coupon AMKTCSPURA80. Inoltre, per gli acquisti effettuati su Huawei Store, è incluso in omaggio uno smartwatch Huawei Watch GT 5 (versione 46 mm nera o 41 mm bianca).