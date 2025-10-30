Apple entra nel comitato consultivo di Game Awards

I Game Awards sono una cerimonia dedicata alla premiazione dei migliori videogiochi presentati durante l’anno, suddivisi in diverse categorie; sono considerati l’equivalente degli Academy Awards (l’Oscar) per il cinema e dei Grammy Awards per la musica: Apple è ora il 14° membro dell’Advisory Board di questo evento, scelta che non sorprende vista la forza dominante dei dispositivi della Mela nel settore smartphone e tablet.

Oltre ad Apple, del comitato consultivo fanno parte aziende quali: Activision, AMD, EA, Epic Games, Kojima Productions, Microsoft, Nintendo, Riot Games, Rockstar, Sony Interactive Entertainment, Tencent, Ubisoft e Valve.

In qualità di membro dell’Advisory Board, Apple non può avere influenza nella selezione dei candidati, sui vincitori della manifestazione o conoscere in anteprima i risultati finali. I vincitori sono scelti da una giuria composta da rappresentati dei mezzi di comunicazioni e altri media.

I Game Awads di quest’anno

I Game Awards di quest’anno si svolgeranno l’11 dicembre; l’evento si svolgerà al Peacock Theatre di Los Angeles in California e potrà essere seguito in diretta streaming dai canali ufficiali. Secondo il sito iPhone Canada, l’evento dello scorso anno è stato visto in streaming da ben 54 milioni di persone, circa il 30% di utenti in più rispetto alo show del 2023.

Come accennato, l’aggiunta di Apple nel board dei Game Awards è opportuna tenendo conto che la multinazionale di Cupertino è un elemento importante nel mobile gaming con l’App Store.

A giugno di quest’anno, in occasione della Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple ha presentato Apple Games: una nuova app che riunisce tutti i giochi in unico posto, pensata per aiutare chi ama i videogame a ritrovare i titoli preferiti, scoprirne di nuovi e divertirsi giocando in compagnia, trasformando anche i giochi single-player in esperienze da condividere.

I giochi su dispositivi mobili continuano a essere la fonte primaria di guadagno per gli sviluppatori di app: il dato non meraviglia, confermate dal sito NoKyc.com secondo il quale che il 52,2% di tutti i download dai principali app store riguarda giochi.

