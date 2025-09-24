Huidun H50, il Mini PC con Intel Twin Lake N150 e consumi ridotti in sconto a 176,99 €

Dal lavoro in smart working alle ricerche scolastiche, fino all’intrattenimento domestico: un Mini PC dalle buone prestazioni può rispondere a tutte queste casistiche, e con ingombri ridotti all’osso. Se vi interessa sappiate che al momento ne trovate uno in offerta speciale su Amazon grazie ad un coupon che scade tra qualche giorno.

Si chiama Huidun H50 e misura circa 10 x 10 x 3,5 cm, perciò lo posizionate praticamente ovunque (anche dietro un monitor tramite il supporto VESA in dotazione) senza dover sacrificare troppo spazio sulla scrivania.

Ma non fatevi ingannare dalle dimensioni perché al suo interno c’è il processore Intel Twin Lake N150, una versione aggiornata del noto N100/N97 dotato di 4 core e con una frequenza massima fino a 3,6 GHz. Si tratta di una CPU che regge bene il multitasking e al contempo mantiene un consumo energetico ridotto (tipicamente intorno ai 6-15 Watt).

Ad affiancare questo componente ci sono 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD M.2, quindi ci sono reattività e spazio di archiviazione più che sufficienti per poter lavorare e archiviare documenti su documenti. È comunque possibile espandere la memoria fino a 2 TB attraverso lo slot M.2 NGFF/SATA.

Interessante anche il supporto alla doppia uscita video 4K a 60 Hz tramite le porte HDMI e DP in quanto consente di collegare due monitor contemporaneamente e quindi lavorare agilmente su più finestre affiancate. In tutto questo vale la pena far notare anche la presenza di una ventola di raffreddamento attiva che aiuta a mantenere stabile la temperatura del sistema anche quando viene messo sotto sforzo.

Ci sono poi WiFi 6 e Bluetooth 5.2, mentre riguardo la connettività hardware mette a disposizione 2 porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0, una porta HDMI, una porta DisplayPort e una porta RJ45 Gigabit Ethernet.

Per finire, questo Mini PC viene distribuito con Windows 11 Pro preinstallato, così è pronto all’uso sin dal primo avvio. Il tutto all’interno di una garanzia di 3 anni e un servizio di supporto clienti disponibile 24/7.

La promozione

Il Mini PC Huidun H50 costa 259,99 € ma al momento su Amazon è in corso un’offerta che vi permette di pagarlo 189,99 € spuntando la casella coupon.

Tuttavia potete ottenere uno sconto maggiore inserendo il nostro codice ZDPVFXSB valido fino al 30 Settembre che vi permette di comprarlo per 176,99 € con la spedizione, a cura di Amazon, compresa nel prezzo.

