Hyundai punta all’Europa costruendo elettriche in Turchia

Pubblicità

Hyundai compie un ulteriore passo verso l’incremento della capacità produttiva in Europa e il rafforzamento del suo approccio sostenibile, con il piano per avviare la produzione di veicoli elettrici presso lo stabilimento Hyundai Motor Türkiye a İzmit, in Turchia.

Questo progetto, oltre ad aumentare la capacità produttiva di veicoli elettrici del marchio nel continente europeo, è indicato come in grado di contribuire alla riduzione dell’impronta di carbonio dell’azienda, al supporto dell’economia locale, e all’accelerazione della transizione verso la mobilità sostenibile. I modelli a batteria prodotti nello stabilimento di İzmit amplieranno infatti la già ricca gamma EV di Hyundai.

Nel quadro della sua trasformazione, lo stabilimento prima conosciuto come “Hyundai Assan Otomotiv Sanayi” ha assunto il nome di Hyundai Motor Türkiye per meglio riflettere il suo ruolo globale.

Con oltre tre milioni di veicoli prodotti in 28 anni, questo sito produttivo resta un pilastro fondamentale per l’azienda al di fuori della Corea, insieme allo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech a Nošovice in Repubblica Ceca, il primo del marchio ad essere alimentato interamente tramite energia ricavata da fonti rinnovabili, che ha iniziato la produzione EV con Kona Electric già nel 2020.

Con l’inizio della produzione di veicoli elettrici, Hyundai Motor Türkiye non solo consoliderà la sua posizione competitiva, ma conferma l’impegno vero la mobilità sostenibile, avvicinando l’obiettivo di Hyundai di offrire esclusivamente veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2035.

Pur concentrandosi sull’elettrico, Hyundai Motor Türkiye continuerà la produzione anche di veicoli con motore a combustione interna. Hyundai Motor Türkiye dà inoltre priorità all’approvvigionamento locale, con oltre il 55% dei componenti dei veicoli prodotti in Turchia tramite una rete di oltre 50 fornitori.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.