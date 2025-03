DS N8, via agli ordini dell’elettrica da 750 km di autonomia

Pubblicità

Presso gli showroom DS in Italia, è possibile ordinare la DS N8, ultima arrivata dalla casa automobilistica francese e il primo modello di grandi dimensioni del marchio, e più in generale del gruppo Stellantis in Europa, a nascere nella sola versione 100% elettrica.

Prodotta in Italia, nello storico stabilimento di Melfi, fiore all’occhiello dell’eccellenza manufatturiera e tecnologica nazionale, il nuovo D-SUV segna l’inizio di una seconda era per il marchio francese, caratterizzata da qualità costruttivai, look & feel moderno e un innovativo sistema di naming.

L’azienda riferisce che N8 è il primo manifesto di questa trasformazione, con cui DS punta ad accelerare il processo di elettrificazione, ponendosi all’avanguardia dell’innovazione per diventare protagonista nella transizione energetica.

La nuova Flagship DS si inserisce nel segmento dei D-SUV Premium in Italia che, nel 2024, ha rappresentato il 26% del totale del mercato Premium con un mix di veicoli a batteria molto elevato a più di 20%, segno che questa categoria sta vivendo una trasformazione epocale con l’elettrificazione.

DS N8 si distingue per un’autonomia che le consente di percorrere 550 km nella configurazione da 230 CV, arrivando a toccare un’autonomia record fino a 750 km in quella da 245 CV con una batteria da 97KW (nel ciclo combinato WLTP). Limitando il numero e la durata delle soste durante i viaggi più lunghi, è in grado di compiere un viaggio di oltre 500 km in autostrada senza la necessità di essere ricaricata, promettendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida senza precedenti.

Gamma e prezzi

Disponibile negli allestimenti Pallas ed Etoile, la DS N8 consente di scegliere tra tre propulsori 100% elettrici – da 230 CV, 245 CV e 350 CV, quest’ultimo a doppio motore elettrico per la trazione integrale – e una delle due batterie in gamma: la prima fornisce una capacità utile di 74 kWh a DS N8 FWD (230 CV) mentre la seconda, con una capacità utile di 97,2 kWh, è montata sulle versioni FWD LONG RANGE (245 CV) e AWD LONG RANGE (350 CV).

Il listino prezzi parte da 58.900 € per la DS N8 PALLAS FWD 230 CV e raggiunge i 74.540 € per la top di gamma DS N8 ETOILE AWD Long Range 350 CV. La versione FWD LONG RANGE 245 CV è proposta a 63.180 € e promette un’autonomia fino a 750 km per un consumo di 13,1 kWh/100 km (ciclo WLTP standard). Vanta un’autonomia in autostrada di oltre 500 km (a una velocità costante di 120 km/h).

Una promozione consente di acquistare la nuova DS N8 con una formula finanziaria sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services: il cliente privato potrà mettersi al volante della DS N8 PALLAS FWD 230 CV a fronte di una rata mensile di 600€ per 36 mesi, un anticipo di 13.613€ e TAN (fisso) del 5,99%.

Per la versione DS N8 PALLAS FWD LONG RANGE 245 CV la rata è di 680€ per 36 mesi, con anticipo di 13.541€ e TAN (fisso) del 5,99%. Invece, per la clientela B2B la formula prevede una rata mensile di 440€ per 36 mesi, un anticipo di 9.694€ e TAN (fisso) del 2,99% per la DS N8 PALLAS FWD 230 CV e una rata mensile di 500€ per 36 mesi, un anticipo di 9.371€ e un TAN (fisso) del 2,99% per guidare DS N8 PALLAS FWD LONG RANGE 245 CV.

Alla scadenza del contratto del finanziamento, il cliente può sostituire il veicolo, tenerlo pagando la rata finale o restituirlo. Tutte le notizie su auto, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart di macitynet.