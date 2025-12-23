I 2 trucchi geniali per recuperare spazio infinito sul tuo telefono (in pochi secondi)

Ci sono due modi molto efficaci per recuperare spazio sul proprio cellulare in pochi secondi. Ecco come fare, nello specifico

Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si scambiano messaggi sul proprio telefono, scaricano foto, audio, video e molto altro ancora. Nel tempo, i contenuti crescono, accumulandosi e diventando sempre più numerosi, finché la memoria del cellulare si riempie inesorabilmente.

Quando ciò avviene, possono verificarsi tutta una serie di conseguenze, che dipendono per la gran parte dal sistema operativo e dallo spazio libero assente. Può accadere, ad esempio, che si verifichino una serie di rallentamenti, soprattutto per quanto concerne le app. Esse potrebbe arrivare ad aprirsi in modo lento e chiudersi da sé.

O ancora, il cellulare potrebbe finire per andare in blocco oppure riavviarsi. Può succedere, inoltre, di non poter fare foto o registrare video, non riuscire a scaricare app/aggiornamenti. I messaggi potrebbero anche non arrivare.

Tra gli altri problemi che in genere si verificano in casi del genere, ci sono aggiornamenti bloccati, il sistema che non riesce a installare quelli di sicurezza, e anche un peggioramento della batteria. Cosa fare, quindi, quando lo smartphone va in modalità “memoria piena”. Come gestire facilmente il tutto?

Due trucchi pazzeschi per liberare spazio sul proprio smartphone in pochissimi secondi: i dettagli

Come suggeriscono alcuni esperti, liberare spazio sul telefono è facilissimo, e si possono utilizzare due pratici metodi da tenere sempre a mente.

Il primo, su Android, consiste in un semplice procedimento. Tutto ciò che dovrai fare è aprire Impostazioni, scorri e fai click su Assistenza dispositivo. Dopodiché vai su Spazio Archiviazione, e poi su File di Grandi Dimensioni. A questo punto si potranno iniziare a cancellare i file che occupano gran parte della memoria.

Altra da cosa da fare è cliccare su App inutilizzate, in modo da cancellare quelle applicazioni che non ti servono più e che occupano spazio.

L’ultimo trucco è tra i migliori, in quanto è in grado di rimuovere anche i file nascosti che il cellulare non nota. Da Playstore basta scaricare l’app SDMaid, che potrà scannerizzare ad hoc il proprio smartphone e aiutare a liberare spazio per far sì che il proprio telefono torni a viaggiare ad alta velocità.

Un aiuto non indifferente, soprattutto se il telefono inizia a rallentare molto e a non performare come prima. Bastano davvero pochi click e lo spazio tornerà libero.