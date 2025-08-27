l’Intelligenza Artificiale scatena lo scontro tra vertici di Apple

Nelle segrete stanze di Cupertino si gioca una partita silenziosa: fare il grande salto acquisendo startup di peso nel mondo dell’intelligenza artificiale o fare da soli?

Lo scontro è ad alto livello, da una parte un manager come Eddie Cue e dall’altra un pezzo da novanta come Craig Federighi, schierati su parti opposte e divergenu.

Cue sarebbe disponibile, pur di accelerare il passo, anche ad un colpo importante (e costosissimo), acquisire due nomi di primissimo piano o Mistral AI o Perplexity dall’altra il volto pubblico più noto (dopo Cook), Federighi, vuole continuare almeno a coltivare la speranza di una soluzione autarchica.

Della vicenda parla The Information, che ci aiuta a precisare i contorni di una vicenda nota ma al momento controversa. Si spiega così se non altro la ragione per cui nonostante i costanti sondaggi sul mercato con importanti realtà del mondo dell’Intelligenza Artificiale per capire i termini di una acquisizione, Apple per ora sarebbe rimasta alla finestra.

Le aziende nel mirino sono di primaria importanza.

Mistral AI è una startup francese con quartier generale a Parigi e che da tempo propone soluzioni (modelli open source e proprietari) di nuova generazione per il ragionamento multilingue, la risoluzione di problemi complessi e l’uso professionale in ambiti regolamentati; le capacità di reasoning del modello LLM di Mistral consentono di imitare i processi mentali umani, con catene logiche verificabili e adatte a domini specialistici.

Perplexity è una società statunitense che propone una piattaforma di intelligenza artificiale e motore di ricerca dialogico in grado di sfruttare la potenza di modelli quali GPT-3.5-turbo di OpenAI o il potente GPT-4; vanta un ampio modello linguistico (LLM) e la possibilità di sfruttare l’apprendimento automatico per elaborare risposte dettagliate e precise a qualsiasi interrogativo.

Divergenze tra Eddy Cue e Craig Federighi

Parliamo di realtà che costerebbero miliardi, diventando istantaneamente la più grande acquisizione di Apple di tutti i tempi. Una acquisite dovrebbero essere integrate con tutti i loro dipendenti e la loro cultura aziendale, profilando uno scenario che finirebbe anche per infiltrare processi e orizzonti di sviluppo fin qui inalterati.

La posta in gioco è però altissima e vale la pena, almeno secondo la posizione di Eddie Cue, vice presidente Services di Apple, perché si risolverebbero i gravi problemi di Apple Intelligence.

Al contrario, Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering, e altri manager della Mela sarebbero riluttanti e ritengono che Apple possa creare da sola “in casa” le tecnologie necessarie per migliorare la sua AI. In questo modo si preserverebbe una modalità operativa che nel corso dell’ultimo ventennio ha portato Apple a distinguersi e a diventare la maggior azienda di elettronica di consumo del mondo.

Tensioni e morale interno

Federighi gioca la sua partita con un certo vantaggio al momento. Secondo varie ricostruzioni, il dibattito sull’opportunità di acquisire tecnologie esterne ha generato demoralizzazione in parte del team, convinto che il valore di Apple risieda soprattutto nello sviluppo interno.

L’ipotesi di affidarsi a società come Mistral o Perplexity è stata accolta con scoramento, contribuendo alla fuga di alcuni profili chiave e a un clima di incertezza che rischia di rallentare ulteriormente l’evoluzione di Apple Intelligence.