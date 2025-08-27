L’estate (non) sta finendo, come funzionano le video call che permettono di lavorare ovunque

È curioso sentire qualcuno come Bill Gates, in un’intervista del 2001, dire: “Faccio videoconferenze circa tre o quattro volte l’anno”. All’epoca, spiegava anche i limiti della tecnologia.

Ma da allora, le riunioni remote sono aumentate rapidamente. Nel solo 2022, i dipendenti hanno partecipato al 60% in più di riunioni remote rispetto al 2020; e si può affermare con una certa sicurezza che la maggior parte dei professionisti ora partecipa ad almeno tre riunioni a settimana, nel segno di una tendenza che sembra destinata a continuare.

Le piattaforme di videoconferenza sono diventate uno strumento essenziale per la comunicazione aziendale, una soluzione ricca di funzionalità che consente ai team di lavorare in modo più produttivo, facilitando la collaborazione, la risoluzione dei problemi, le decisioni e le riunioni in tempo reale. E il lavoro non è l’unico ambito coinvolto. Le videochiamate sono diventate comuni, tanto quanto lo erano le chiamate telefoniche tradizionali. Oggi vengono utilizzate sia per la collaborazione professionale che per restare in contatto con familiari e amici.

Ma cosa è cambiato dall’intervista di Bill Gates? Prendiamo Zoom, ad esempio. Come può un’azienda come questa affermarsi in nuovi mercati globali come l’Asia-Pacifico e l’Europa in modo efficiente ed economico, soddisfacendo al contempo le crescenti richieste dei clienti in termini di scalabilità e sicurezza?

Nel corso della storia delle tecnologie di comunicazione – spiega Equinix – c’è sempre stata un’infrastruttura fondamentale a loro supporto—dai fili di rame usati per la telefonia agli attuali cavi in fibra ottica che abilitano internet; dai sistemi di archiviazione dati ai server che elaborano audio e video.

Dietro le quinte delle videochiamate

Le videochiamate senza interruzioni si basano su una rete sofisticata di infrastrutture, sia che si tratti di una chiacchierata tra due amici sia di una videoconferenza complessa con decine di partecipanti sparsi per il mondo. Ci sono molti componenti che rendono possibile la videochiamata, così come diversi modi per partecipare.

Se dovessimo suddividerlo nei livelli essenziali, dovremmo considerare, ad esempio:

I dispositivi degli utenti : smartphone, laptop e tablet, dotati di fotocamere e microfoni, che fungono da porte d’accesso alle app di videochiamata.

: smartphone, laptop e tablet, dotati di fotocamere e microfoni, che fungono da porte d’accesso alle app di videochiamata. I software: applicazioni come Facetime, Google Meet, WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams e Cisco Webex, che utilizzano codifica avanzata e infrastrutture per trasmettere video in modo efficiente, garantendo alta qualità e ritardi minimi.

Il networking: la spina dorsale delle videochiamate fluide, ovunque si trovino i partecipanti, che include diversi elementi:

Switch: collegano i dispositivi degli utenti alle reti locali. Router: gestiscono il traffico tra le reti locali e internet. Firewall: proteggono le reti controllando il traffico in entrata e in uscita. Cavi in fibra ottica: trasportano dati a velocità elevatissime tramite impulsi luminosi. Cavi sottomarini: trasmettono dati tra continenti.6. Servizi di connettività: offerti da Internet Service Provider (ISP), operatori mobili e servizi di scambio internet che collegano direttamente i provider all’interno di un data center. I partecipanti possono scambiare dati privatamente tramite connessioni fisiche dedicate.

Server: necessari per gestire l’avvio delle chiamate, i partecipanti e altri dettagli, elaborando allo stesso tempo i flussi video in tempo reale.

Storage: essenziale per salvare registrazioni, mantenere log e memorizzare dati per garantire un flusso video fluido e senza interruzioni.

Tuttavia, sebbene ci siano molti componenti che rendono possibile la videochiamata, ogni livello essenziale converge infine nel data center—il vero motore dietro le quinte.

Tutte le strade portano ai data center

Al cuore di tutto, i data center fungono da hub centrale—la “casa” dove convergono infrastrutture di calcolo, storage e networking per alimentare le videochiamate. I data center forniscono lo spazio fisico e la connettività dove tutti questi livelli interagiscono, permettendo a partecipanti e fornitori di servizi di connettersi, scambiare valore e offrire esperienze video senza interruzioni agli utenti di tutto il mondo.

Non c’è videochiamata senza infrastruttura

La pandemia globale del 2020 ha accelerato notevolmente l’adozione delle videochiamate sia per i consumatori che per le aziende. Oggi il panorama continua a evolversi, con miglioramenti tramite AI, realtà aumentata e virtuale, e strumenti avanzati di collaborazione che trasformano il modo in cui ci connettiamo. L’espansione delle reti 5G sta inoltre favorendo la trasmissione video ad altissima definizione e a bassissima latenza in tutto il mondo.

Eppure, che si tratti di una conversazione informale tra amici o di una riunione complessa con partecipanti in più sedi, il fatto che una videochiamata avvenga senza interruzioni dipende da un’infrastruttura robusta e sofisticata. Man mano che le soluzioni di videoconferenza integrano sempre più funzionalità basate su AI e ampliano le proprie capacità, la domanda di infrastrutture affidabili e scalabili crescerà ulteriormente.

Spiega Equinix: “I fornitori di applicazioni per videochiamate devono posizionare la loro infrastruttura dove si trovano i loro utenti e replicarla in nuove località. Per questo il futuro delle videochiamate sarà determinato da chi investirà nell’infrastruttura e la posizionerà strategicamente per soddisfare le esigenze degli utenti—ovunque si trovino nel mondo”.