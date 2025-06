I LinkBuds Fit di Sony disponibili anche rosa

I LinkBuds Fit sono ora disponibili in una nuova versione rosa con motivo marmoreo, indicata come “perfetta per chi desidera distinguersi in modo discreto”, mescolando le tonalità di rosa tenue a quelle naturali.

L’esclusivo motivo caratterizza non solo il coperchio della custodia di ricarica, ma anche gli auricolari stessi. Il produttore riferische che il motivo marmoreo è “progettato all’insegna dell’unicità e della sostenibilità” essendo realizzato con bottiglie di plastica PET (polietilene tereftalato) riciclate. È la prima volta che gli auricolari wireless di Sony incorporano plastica riciclata da bottiglie in PET, con circa il 20% della plastica totale utilizzata costituita da materiale riciclato.

Gli auricolari LinkBuds Fit, lanciati nell’ottobre 2024, offrono una modalità di suono ambientale e promettono la cancellazione del rumore “di alta qualità”, permettendo agli auricolari di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante e ridurre i rumori indesiderati, sia durante un allenamento in palestra che durante gli spostamenti quotidiani-

Ulteriori personalizzazioni sono possibili grazie agi adattatori a cuscinetto d’aria e alle custodie per LinkBuds Fit, disponibili in vari colori. LinkBuds Fit Pink si aggiungeranno alla linea a partire da giugno 2025, insieme ai modelli nero, bianco, verde e viola.

Gli auricolari in questione offrono Bluetooth, resistenza IPX4 (per attività indoor e outdoor), cancellzione avanzata del rumore, possibilità di collegamento a DUE dispositivi contemporaneamente per passare senza interruzioni dai dispositivi Bluetooth con la connessione Multipoin (iPhone, Android, PC o Mac).

Nel momento in cui scriviamo il prezzo indicato su Amzon è di 180,00 €.

