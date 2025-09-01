I MacBook Air 11″ 2015 e due MacBook Pro più recenti ora sono obsoleti

Apple ha aggiunto tre Mac nell’elenco dei prodotti considerati obsoleti, incluso l’ultimo modello di Mac con display da 11″.

Nell’elenco di macchine ora considerate obsoleti ci sono sono:

MacBook Air 11″ inizio 2015

MacBook Pro 13″ 2017 (4 porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro 15″ 2017

Ricordiamo che i prodotti vintage sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di cinque ma meno di sette anni fa. I prodotti obsoleti sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa.

La distinzione tra vintage e obsoleti ha senso solo in California e Turchia, mentre in Europa e in tutto il resto del mondo la distinzione è solo virtuale. Di fatto, quindi, i prodotti di oltre cinque anni, quelli vintage, come gli obsoleti, non hanno più assistenza per l’hardware direttamente da Apple. Questo non significa, ovviamente, che non la si possa avere da terze parti.

Il MacBook Air da 11″ presentato a marzo 2015 è stata una macchina molto amata per via del display di piccole dimensioni; era offrerta in configurazione con processori Intel Core di quinta generazione fino a 2,2GHz (turbo boost fino a a 3,2GHz), grafica integrata Intel HD Graphics 6000 e Thunderbolt 2 e una memoria flash due volte più veloce rispetto alla generazione precedente.

A luglio è diventato obsoleto anche il Mac Pro 2013

A lugio è diventato vintage il Mac Pro 2013, quello cilindrico (a forma di “cestino” della spazzatura) che aveva l’ambizione di reinventare la workstation professionale oggetto di entusiasmi e critiche (più le seconde delle prime), sopravvissuto a lungo come simbolo di un’idea nuova alla radice che però non ha mai trovato davvero un posto nel mondo. Ma ora giunge, anche simbolicamente, il tempo di salutarlo: quando venne effettivamente lanciato nel dicembre del 2013, l’entusiasmo si affievolì per poi scemare progressivamente. A fronte di un costo importantissimo, aveva una struttura compatta che non dava spazio agli aggiornamenti, in particolare per le GPU, che nel frattempo diventavano più grandi e affamate di energia.