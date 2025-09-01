Philips Airfryer Serie 2000, friggitrice per famiglie a 89,99 €

Su Amazon trovate in offerta la Philips Airfryer Serie 2000, pensata per cucinare con meno olio e in modo più salutare. Il costo è di 89,99€ invece dei consueti 109,99€, un prezzo che rappresenta il minimo degli ultimi 30 giorni che era già sensibilmente più basso rispetto al listino ufficiale.

Capacità elevata e cottura uniforme

La Philips Airfryer Serie 2000 è progettata per famiglie o gruppi numerosi grazie al cestello da 6,2 L, sufficiente a cuocere fino a un pollo intero o porzioni abbondanti di patatine. La tecnologia Rapid Air, con circolazione di aria calda ad alta velocità, garantisce una cottura uniforme riducendo al minimo l’uso di olio.

In questo modo è possibile ottenere pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno, con tempi ridotti rispetto a un forno tradizionale. Il design compatto ma capiente consente di collocarla facilmente in cucina senza occupare troppo spazio.

13 programmi preimpostati e controllo digitale

Questa friggitrice ad aria integra 13 modalità automatiche, che permettono di scegliere con un solo tocco la funzione più adatta: dalle patatine alle verdure, dal pesce alla carne. Il pannello touchscreen semplifica la gestione delle impostazioni, mentre il timer e la regolazione della temperatura permettono di personalizzare le cotture in base alle esigenze.

Anche chi ha poca esperienza in cucina può ottenere risultati affidabili, grazie a un’interfaccia intuitiva che riduce la possibilità di errori.

Facilità di pulizia e versatilità d’uso

Il cestello e gli accessori della Philips Airfryer Serie 2000 sono lavabili in lavastoviglie, caratteristica utile per chi cucina spesso e vuole ridurre i tempi di pulizia.

La friggitrice non si limita alla cottura classica: consente infatti anche di grigliare, arrostire e riscaldare alimenti, sostituendo in molti casi il forno. Questo la rende un apparecchio versatile, adatto a diverse tipologie di piatti, dalle colazioni alle cene più elaborate.

Il prezzo di listino della Philips Airfryer Serie 2000 è di 109,99€, mentre oggi è disponibile a 89,99€, con uno sconto del 18%.

