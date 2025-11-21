I migliori sconti del Black Friday Amazon sulle TV

Amazon Nel Black Friday sconta anche tantissime TV, una selezione che include OLED, QLED e modelli 4K UHD tra i più recenti. In questa pagina trovate le offerte attive su Smart TV da 32 a 75 pollici, con sistemi Fire TV, Google TV o webOS. Si tratta di proposte adatte sia all’Home Cinema sia all’uso quotidiano, con funzioni HDR, Dolby Vision e HDMI 2.1 nei modelli più avanzati.

LG OLED evo AI G5 TV 65″ a 1.799€

La LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è una Smart TV 4K con pannello OLED e processore con intelligenza artificiale per l’ottimizzazione automatica di immagine e audio. Compatibile con Dolby Vision, Atmos e HDMI 2.1, è pensata anche per il gaming a 120Hz. Il design ultrasottile consente l’installazione a parete. Ora su Amazon a 1.799€

Xiaomi TV F 65″ 4K UHD a 349€

La Xiaomi TV F da 65 pollici è una Smart TV 4K UHD con pannello LED ad alta risoluzione, supporto HDR10 e sistema operativo Fire TV integrato. Dispone di Alexa built-in e telecomando vocale Bluetooth. Si rivolge a chi cerca una diagonale ampia con tutte le app di streaming incluse e aggiornamenti automatici via cloud. Ora disponibile su Amazon a 349€

LG OLED evo AI G5 TV 55″ a 1.309€

Il modello LG OLED evo AI G5 da 55 pollici è una TV OLED 4K con supporto per Dolby Vision, Filmmaker Mode e AI Sound Pro. Il pannello autoilluminante garantisce neri assoluti e contrasto elevato, ideale per home cinema. Offre anche modalità gaming con VRR e HDMI 2.1. Ora in sconto su Amazon a 1.309€

Xiaomi TV F Pro 32″ QLED a 139€

La Xiaomi TV F Pro da 32 pollici monta un pannello QLED con tecnologia Quantum Dot per colori più intensi. Integra Fire TV e Alexa, con compatibilità per tutte le piattaforme di streaming. Adatta per stanze di dimensioni ridotte o come seconda TV, include anche il telecomando vocale. Ora disponibile su Amazon a 139€

Xiaomi TV F Pro 75″ QLED a 514€

Con pannello da 75 pollici QLED, la Xiaomi TV F Pro offre esperienza visiva ad ampio formato con supporto 4K UHD, HDR10+ e Fire TV integrato. Perfetta per chi desidera un cinema domestico senza decoder esterni, grazie all’assistente vocale Alexa e alle app integrate. Ora su Amazon a 514€

LG OLED AI B5 TV 65″ a 1.108€

La LG OLED AI B5 da 65 pollici monta pannello OLED 4K e processore AI α5 Gen 7. Il sistema operativo webOS supporta tutte le app principali, e le modalità cinema e gaming sono ottimizzate per visione fluida e suono surround. Integra anche controllo vocale via LG ThinQ. Ora disponibile su Amazon a 1.108€

Hisense QLED 50″ 4K 50E77NQ a 299€

La Hisense 50E77NQ è una TV QLED 4K con supporto Dolby Vision, HDR10+ e sistema VIDAA U7. Il pannello Quantum Dot offre colori più vividi e visione più stabile da diverse angolazioni. Adatta per soggiorni di medie dimensioni, integra telecomando vocale e app preinstallate. Ora su Amazon a 299€

TCL 32SF560 Full HD QLED Fire TV a 139€

La TCL 32SF560 è una Smart TV da 32 pollici Full HD con tecnologia QLED e sistema Fire TV integrato. Include Alexa, telecomando vocale e compatibilità HDR. È pensata per ambienti piccoli o come seconda TV, con qualità video superiore alla media per questa fascia. Ora disponibile su Amazon a 139€

Xiaomi TV F Pro 43″ QLED 4K a 247€

La Xiaomi TV F Pro da 43 pollici è una Smart TV QLED 4K UHD con Fire TV, Alexa integrata e pannello ad alta definizione. Supporta HDR10 e Dolby Audio. Ideale per spazi medi come camere o studi, con controllo vocale e aggiornamenti automatici. Disponibile ora su Amazon a 247€

TCL 65Q6C QD-Mini LED 4K HDR a 505€

La TCL 65Q6C utilizza tecnologia QD-Mini LED con HDR Premium 1000 nits su schermo da 65 pollici. Supporta Dolby Vision, HDMI 2.1 e modalità gaming a bassa latenza. Il sistema operativo Google TV offre interfaccia fluida e tutte le app più diffuse. Ora in sconto su Amazon a 505€

Sony BRAVIA 8 OLED 55″ Google TV a 1.199€

La Sony BRAVIA 8 OLED da 55 pollici è una Smart TV 4K HDR con pannello OLED e sistema Google TV. Supporta Dolby Vision, IMAX Enhanced e audio Dolby Atmos. Il processore XR gestisce le immagini in tempo reale per ottimizzare luminosità e nitidezza. Ora disponibile su Amazon a 1.199€

