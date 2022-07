I migliori supporti per Amazon Echo Show ed Echo speaker

Quando si parla di display intelligenti per la casa smart, Echo Show di Amazon ha certamente un posto d’eccezione, tra i più utilizzati dagli utenti. In questo articolo, allora, vogliamo proporvi una selezione dei migliori supporti per arricchire e migliorare l’esperienza d’uso della periferica. Ecco quali sono, secondo noi, i migliori supporti per Echo Show di Amazon.

Prima ancora di vedere la lista, capiamo perché un supporto può migliorare l’uso di Echo Show, a cosa serve, e come è in grado di espandere le funzioni della periferica. Esistono, infatti, diversi tipo di supporto:

Migliori supporti Echo Show

Orientabili

Ci sono alcuni supporti che, semplicemente, non fanno altro di rendere Echo Show maggiormente orientabile. Pensiamo al classico caso in cui Echo Show è posto su un comodino, o anche su una madia in soggiorno: con questi supporti l’utente potrà regolare al meglio l’inclinazione dello schermo, così da avere una perfetta visuale del display. In questa categoria, come potrete vedere di seguito, è presente anche un supporto per il grande Echo Show 15, che permette di trasformarlo in una sorta di monitor, oppure di dargli angolazioni davvero particolari.

Base di ricarica

Come già detto, uno degli impieghi più comuni di Echo Show è quello sul comodino. Questo vuol dire che l’utente potrebbe aver anche bisogno di tenere nei paraggi anche lo smartphone. Ed allora, alcuni supporti offrono proprio uno spazio per il proprio cellulare. Come vedrete, in alcuni casi esiste un supporto che permette di ricaricare anche lo smartphone, così da rendere Echo Show una vera e propria dock multifunzione.

A batteria

Se è vero che Echo Show verrà posizionato nella maggior parte dei casi nei pressi di una presa elettrica, in altre occasioni potrebbe non essere disponibile la corrente. Ad esempio, pensiamo ad una mensola alta in cucina, dove non vi è predisposizione per la presa elettrica. Ed allora, una dock con batteria integrata potrebbe certamente rendere l’utilizzo di Echo Show libero e svincolato dalla corrente.

A muro

In altri casi potrebbe essere utile fissare Echo Show a parete. Immaginiamo, ad esempio, di volerlo utilizzare come hub per il controllo delle periferiche connesse in casa, come ad esempio un sistema di antifurto. In questo caso, fissarlo all’ingresso, a muro, potrebbe essere un’ottima soluzione.

Creativi

In altri casi le dock, come vedrete nella lista che segue, non hanno particolari funzionalità, se non quella di rendere lo stesso Echo Show una sorta di complemento d’arredo, o magari una piccola opera d’arte ispirata ai propri brand preferiti. Insomma, non utile nella sostanza, ma in grado di esprimere creatività.

Ecco quali sono, secondo noi, i migliori supporti per Echo Show.

Supporti Regolabili

Amazon per Echo Show 2nd gen

Nella prima categoria, quella dei supporti regolabili, inseriamo quello di Amazon. Si tratta, essenzialmente, di una dock sopra la quale alloggiare il display intelligente, potendo poi regolarne l’angolazione del display, così da avere lo schermo sempre orientato al meglio. E’ disponibile nelle colorazioni bianco, nero e blu, per adattarlo perfettamente al proprio Echo Show. Su Amazon costa 19,99 euro e si acquista da qui.

Supporto Kovake

Se volete risparmiare qualcosa, un supporto con identiche funzioni è quello Kovake. Costa 16,99 euro, è disponibile sempre nelle tre colorazioni sopra elencate, ed è compatibile sempre con la seconda generazione di Echo Show 5. Cambia nel design, che diventa più minimale e meno invadente di quello Amazon. Scegliete tra l’uno e l’altro a seconda dei gusti personali. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo.

Supporto Echo Show 15

Tra gli ultimi display intelligenti di casa Amazon arrivati sul mercato anche in Italia c’è certamente Echo Show 15. Questa particolare dock trasforma, di fatto, Echo Show 15 in una sorta di piccolo monitor, così da poterlo adattare a qualsiasi angolo della casa. Costa 39,99 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Con base di ricarica

i-box

Se oltre a regolare l’inclinazione del display volete trasformare Echo Show in una piccola docking station per la ricarica wireless del vostro smartphone, allora la soluzione proposta da i-box potrebbe essere l’ideale. Al di là del supporto, proprio sulla parte anteriore, è presente un pad di ricarica Qi, compatibile naturalmente con iPhone e Android che supportano questo standard di ricarica. Naturalmente il prezzo cresce leggermente, ma su Amazon è contenuto e sta sempre entro i 40 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo link.

A batteria

mission cable

Quella di mission cable è una dock davvero particolare, perché ha una batteria integrata. disponibile per Echo Show 8 di prima e seconda generazione, consente l’utilizzo del display intelligente lontano della corrente fino a 4 ore. Questo vuol dire che potrete ascoltare musica, effettuare videochiamate e, in generale, utilizzare Echo Show senza preoccupazioni di presa elettrica, in qualsiasi parte della casa. Naturalmente la batteria pesa sul costo totale dell’accessorio, che ha un listino di circa 49,99 euro e si acquista a questo indirizzo.

Oltre che per Echo Show 8, la stessa azienda produce, poi il supporto con batteria per Echo Dot di quarta generazione. In questo caso l’accessorio restituisce 5 ore di autonomia, complice ovviamente l’assenza del display sempre acceso. Costa 29,99 euro e si acquista direttamente da qui.

Supporti da muro

Atophk

Il primo che vi proponiamo è per Echo Show 8. La soluzione prescelta in questo caso è davvero minimale e interessante. La dock si fissa naturalmente a muro con i classici tasselli, mentre Echo Show viene alloggiato magneticamente sulla base, che può essere regolata a piacimento dell’utente per orientare il display a seconda delle necessità dello spettatore. Costa 33,99 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Sportlink

Se, invece, volete fissare a parete il piccolo Echo Show Dot una soluzione di facile realizzazione è quella proposta da Sportlink. In questo caso il supporto consente di alloggiare il piccolo altoparlante intelligente in un case con spina incorporata, così che reggere soltanto grazie alla presa elettrica da muro al quale è collegato l’altoparlante. Non solo, questo elimina anche il groviglio di cavi in bella vista, perché il filo viene nascosto all’interno della dock. Costa meno di 10 euro e si acquista da qui.

Cozycase

Davvero minimale la soluzione di Cozycase per alloggiare Echo Dot di quarta generazione. Completamente trasparente, si fissa al muro con due semplici viti, e trasforma Echo Dot in una sorta di pianeta, dove la dock sembra quasi essere l’anello che vi gira attorno. Costa 11,99 euro nel pack da uno, ma se avete più Echo Dot potete anche risparmiare è possibile acquistare il pack da 2 a 18,99 euro. E’disponibile su Amazon a questo indirizzo.

Creativi

Otterbox Star wars

Compatibile con Amazon Echo Dot (4ª gen.), il case di Otterbox non ha funzioni particolari, se non quello di rendere felici tutti gli amanti di Star Wars. Si tratta, infatti, di una base che ricorda il personaggio di Yoda.

Un gadget poco utile (a parte un migliore sicurezza al ribaltamento) ma che, come spesso accade, potrebbe risultare tra i preferiti degli utenti, in grado di di posizionare l’altoparlante intelligente nel bel mezzo della propria collezione di action figure a tema. Costa 19,99 euro e si acquista da qui.

