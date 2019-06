I mini HD WD My Passport SSD USB-C scontatissimi su Amazon

Se siete alla ricerca di un buono hard disk SSD esterno, veloce, compatto, robusto, su Amazon oggi trovate un prezzo eccellente sugli Western Digital My Passport SSD da 1 e 2 TB compatibili USB-C

Le prestazioni sono molto buone se si parla di un disco esterno di questa fascia: intorno ai 500 MB/s sia in lettura che in scrittura, in accordo ai test svolti da alcuni siti specializzati, al pari di alcuni concorrenti, come il Samsung T3. Le dimensioni sono davvero minuscole; il disco è più piccolo di un iPhone XS (9×4,5×1 centimetri), il peso è di solo 50 grammi.

Questi dischi rappresentano la soluzione ideale per un back up in mobilità, ad esempio per un fotografo o un grafico, oppure per chi semplicemente vuole avere la massima capienza in un disco da mettere in tasca o “dimenticare” in una borsa senza preoccupazioni che possono derivare da un eventuale urto accidentale. I Western Digital My Passport SSD, essendo compatibili in maniera nativa con USB-C, si affiancano molto bene ai nuovi MacBook che hanno tutti porte di questo tipo.

Il modello da 1 TB costa 179,99 euro, il modello da 2 TB 359 euro. Sono i prezzi già bassi che abbiamo trovato sul mercato e tra i più bassi in assoluto per dischi SSD esterni USB-C con questa capacità.