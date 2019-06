LG V50 ThinQ 5G disponibile in Italia con Vodafone: i prezzi

Trapelato in rete a febbraio e poi presentato al Mobile World Congress di Barcellona, LG V50 ThinQ 5G è uno dei primissimi smartphone 5G sul mercato ed ora è disponibile in Italia con Vodafone.

L’operatore ha già attivato la prima copertura con reti 5G in cinque città italiane, così chi vive in uno di questi centri e non può resistere alle nuove tecnologie può già prendere in considerazione i prezzi di LG V50 ThinQ 5G con Vodafone.

In questo modo è già possibile sperimentare personalmente velocità e prestazioni delle reti di prossima generazione, sempre tenendo presente però che la copertura geografica è molto limitata e che per la maggior parte del tempo, fuori dalle aree coperte con il 5G, il terminale funzionerà per lo più con connessioni 4G.

Vale la pena ricordare che i prezzi di LG V50 ThinQ 5G con Vodafone includono l’accessorio Dual Screen. Si tratta di uno schermo aggiuntivo OLED da 6,2” che funziona in abbinamento al terminale, raddoppiando l’area di visualizzazione e le possibilità di utilizzo.

Per esempio è possibile guardare una partita o una serie TV in streaming sullo schermo principale e nel frattempo chattare con un’altra persona sul Dual Screen secondario, ma anche nel lavoro per leggere le email su un display e fissare gli appuntamenti nel calendario sull’altro schermo.

LG ha infatti progettato LG V50 ThinQ 5G con Dual Screen proprio per sfruttare appieno la super velocità e la bassa latenza delle connessioni 5G, per esempio anche per giocare con l’azione sullo schermo primario e i controlli visualizzati invece sul Dual Screen, lasciando così campo completo al gioco.

I prezzi di LG V50 ThinQ 5G con Vodafone in Italia partono da un anticipo di 200 euro e poi di 22,99 euro al mese per 30 rate. Al costo del dispositivo è possibile abbinare piani con traffico dati 5G: fino a 20GB al mese con RED Unlimited Smart in offerta a 18,99 euro invece di 24,99 euro, portando così il costo mensile a 44,98 euro.

In alternativa RED Unlimited Ultra con 30GB di traffico 5G a 24,99 euro al mese, sempre da aggiungere al costo mensile del terminale. L’offerta Shake it easy include 60GB al mese a partire da 14,99 euro ma in questo caso il costo mensile del terminale passa a 27,99 euro, per un totale al mese di 42,98 euro.

Infine RED Unlimited Black offre traffico 5G illimitato al costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro al mese: in questo caso il costo totale mensile, telefono incluso è di 62,98 euro sempre per 30 mesi. Tutti i dettagli dei contenuti e dei costi sono disponibili qui: tutti i piani includono minuti e SMS illimitati.

Per ulteriori informazioni su LG V50 ThinQ 5G e per le gallerie fotografiche, anche con accessorio Dual Screen, rimandiamo a questo articolo di Macitynet.