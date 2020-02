I monitor ROG per gamer di ASUS sono in offerta su Amazon

Un’occasione imperdibile per rinnovare il proprio monitor per gaming: su Amazon un’ampia gamma di monitor dell serie ROG (Republic of Gamers) di ASUS è in offerta per pochi giorni. Sono sostanzialmente due le serie in promozione, nello specifico quattro modelli della serie ROG Swift e tre della ROG Strix: ecco quali, le principali caratteristiche tecniche e il link per l’acquisto.

Monitor ROG Swift

I monitor della serie ROG Swift rappresentano la punta di diamante dell’intera linea e sfoggiano tutti pannelli ad alte prestazione, a detta di alcuni “tra i migliori al mondo”. In promozione c’è ad esempio il ROG Swift PG35VQ, un monitor gaming curvo da 35 pollici UWQHD (3.440 x 1.440 pixel) con tecnologia HDR 1.000, frequenza di aggiornamento overclockable a 200 Hz, tecnologia G-SYNC Ultimate e retroilluminazione FALD a 512 zone.

Altro modello in promozione è il ROG Swift PG349Q, con risoluzione QHD (3.440 x 1.440 pixel) su un pannello da 34 pollici che raggiunge i 144 Hz in overclock.

Della serie Swift sono infine in sconto i monitor PG258Q e PG248Q, due soluzioni con 240 Hz di refresh rate per il primo e 18 0Hz per il secondo, entrambi FHD e con tecnologia G-SYNC.

Monitor ROG Strix

Come dicevamo è inclusa nella promozione anche la linea ROG Strix, caratterizzata dalla tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync). Ad esempio ci sono i monitor curvi ROG Strix XG35VQ e XG32VQ, che hanno un’estensione rispettivamente di 35 e 32 pollici, una velocità del pannello di 100 Hz e 144 Hz e una risoluzione UWQHD (3.440 x 1.440 pixel) e WQHD (2.560 x 1.440 pixel).

Ultimo ma non per importanza il ROG Strix XG248Q, che si presenta in un formato più classico che non rinuncia però alla velocità: è un 24 pollici con risoluzione FHD ed un refresh rate di 240 Hz.