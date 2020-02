Caricabatteria Mophie Powerstation con USB-C, Lightning e USB-A: disponibili su Apple Store

Mophie ha annunciato tre nuovi caricabatterie portatili della serie Powerstation, ora disponibili negli Apple Store e tramite il sito Web di Apple. Si tratta di tre nuovi caricabatterie progettati per gli utenti Apple, e includono porte USB-C, USB-A e Lightning.

Tutti e tre i caricabatterie sono venduti negli Apple Store e includono una ricarica rapida da 18 W tramite USB-C, il che si traduce nel 50% della ricarica in appena 30 minuti. Ovviamente, rimane il supporto per ricaricare le stesse Powerstation tramite un cavo Lightning grazie alla porta integrata. Infine, la porta USB-A fornisce energia per un secondo dispositivo USB, da poter ricaricare contemporaneamente.

Il modello Powerstation ha un prezzo di 69,95 euro e include una batteria da 6.000 mAh, che offre fino a 32 ore di durata extra. Powerstation Plus e Powerstation Plus XL, invece, hanno rispettivamente un prezzo di 79,95 e $ 99,95. Il primo da 6.000 mAh è disponibile anche sullo store italiano a 89,95 euro, mentre il secondo da 8.000 mAh non è al momento in catalogo italiano.

La differenza tra il modello Plus e lo standard è l’inclusione di un cavo Lightning integrato sul lato, che supporta la ricarica da 18W. Powerstation Plus XL, inoltre, include una piastra Qi per la ricarica wireless da 5W integrata, così da ricaricare iPhone o AirPods senza cavo.

Oltre alla disponibilità in negozio, le nuove batterie Mophie Powerstation sono disponibili anche sul sito Web di Apple.