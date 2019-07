I TV Samsung con Airplay 2 e app Apple TV in sconto Prime Day

L’introduzione di Airplay 2 nei TV è recentissima e tra le prime aziende a cogliere al balzo l’occasione Samsung l’ha implementata fin dal maggio 2019 nella sua lineare interfaccia Tizen dei TV top 2019 e 2018 con aggiornamenti del firmware.

Nei nuovi modelli in consegna da Amazon l’interfaccia è già attiva e potete trovarla su tanti schermi che sono in offerta Prime Day: da TV “The Frame” con bellissima cornice bianca ai QLED serie 60 ai TV a prezzo più abbordabile di recente uscita.

TV SAMSUNG AIRPLAY 2 IN OFFERTA PRIME DAY

Macitynet ha selezionato tra le offerte i modelli che supportano Airplay 2 e hanno la smart app di Apple TV per rendere la vostra scelta ancora più semplice. Ecco la lista completa.

Modelli “The Frame” serie 2018 e 2019

Samsung UE43LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 43″ DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 589,00 – sconto 51%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung UE49LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 49″/124 cm DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 699,00 – sconto 53%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung UE55LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 55″, DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 899,00 – sconto 50%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung UE65LS03NAUXZT The Frame Cornice TV 4K UHD 65″ DVB-T2CS2, 3840 x 2160 Pixels, Nero (2018), [Classe di efficienza energetica B] In offerta a € 1.199,00 – sconto 48%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Serie QLED 2019 Samsung QE49Q64RATXZT Serie Q64R (2019) QLED Smart TV 49″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver In offerta a € 549,00 – sconto 45%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung QE55Q64RATXZT Serie Q64R (2019) QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver In offerta a € 769,00 – sconto 41%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung QE65Q64RATXZT Serie Q64R (2019) QLED Smart TV 65″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver – In offerta a € 1.049,00 – sconto 38%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Serie 4K Samsung UE43RU7400U Smart TV 4K Ultra HD 43″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7400 2019, 3840 x 2160 Pixels, Grigio In offerta a € 319,00 – sconto 47%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung UE49RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 49″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero In offerta a € 479,00 – sconto 47%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung UE65RU7400U Smart TV 4K Ultra HD 65″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7400 2019, 3840 x 2160 Pixels, Grigio In offerta a € 799,00 – sconto 33%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung UE65RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 65″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero In offerta a € 799,00 – sconto 47%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

Samsung UE75NU8000T 75″/189 cm 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero, Argento In offerta a € 1.199,00 – sconto 63%

– fino al 16 lug 2019

Click qui per approfondire

E’ possibile usare AirPlay con le smart TV Samsung, ma non si può usare Siri direttamente sul TV per riprodurre i video e controllare la riproduzione (tra l’altro questo è impossibile anche con il set top box Apple TV di Apple stessa visto che non supporta i comandi in italiano).

Per utilizzare AirPlay con una smart TV Samsung, il dispositivo Apple e la smart TV Samsung

devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Una volta collegati i TV Samsung funzioneranno anche per la riproduzione musicale come un qualsiasi speaker Airplay 2: potrete chiedere al vostro iPhone e iPad di riprodurre l’audio preferito sul TV ma anche mostrare i video presenti sul vostro dispositivo sui TV Samsung.

<hr />

<strong>Volete seguire il Prime Day con Macitynet?</strong> Ecco alcuni riferimenti veloci:

<ul>

<li>Le offerte Apple: <a href=”https://www.macitynet.it/prime-day-tutti-gli-sconti-iphone-iphone-xs-25-iphone-x-799-e-iphone-8-plus-256-gb-a-74999e/”>offerte su iPhone</a>, <a href=”https://www.macitynet.it/offerte-prime-day-ipad-pro-129-e-ipad-mini-5-sconti-fino-al-23/”>offerte su iPad</a>, <a href=”https://www.macitynet.it/prime-day-sconti-mai-visti-sugli-apple-watch-anche-in-acciaio/”>offerte su Apple Watch</a>, <a href=”https://www.macitynet.it/offerte-prime-day-sconti-su-mouse-e-tastiere-apple-e-sulle-smart-battery-case/”>offerte su Cavi, Batterie e cuffie originali</a>.</li>

<li><a href=”https://www.macitynet.it/tag/prime-day”><strong>Pagina Prime Day di macitynet</strong></a>: con tutte le offerte raggruppate per temi e marchi: Netatmo, Philips, Domotica, Fotografia, Illuminazione etc e con già tantissimi articoli ed elenchi smart da cui scegliere.</li>

<li><a href=”https://www.macitynet.it/prime-day/”><strong>Pagina della diretta Prime Day</strong></a> con tutte le Offerte Imperdibili e Offerte lampo valide solo per qualche ora e le offerte top.</li>

<li><a href=”https://www.macitynet.it/arrivano-il-canale-telegram-e-la-newsletter-per-seguire-tutte-le-offerte-di-macitynet/”><strong>Canale Telegram delle Offerte Macitynet</strong></a>: le stesse della diretta qui sopra ma dritte sul nostro canale telegram speciale. Iscriversi è facile da iPhone, Android e desktop.</li>

</ul>