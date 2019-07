Ecco le prossime emoji che arriveranno su iOS 13

Sono ormai utilizzate dall’83% della popolazione digitale. Sono le emoji, strumento in grado di impreziosire le conversazioni di chat, che altrimenti potrebbero sembrare spente o neutre. Ecco, allora, le nuove faccine che arricchiranno il lancio di iOS 13 il prossimo autunno, tra gambe robotiche, apparecchietti acustici, nuovi animali e, naturalmente, nuovo cibo.

In vista del lancio di iOS 13 (e iPadOS), atteso per settembre accanto agli iPhone 2019, per celebrare anche la World Emoji Day, Apple ha deciso di sfoggiare una varietà di nuove emoji per iPhone e altri dispositivi Apple. Secondo quanto riportato dal colosso di Cupertino, le nuove emoji arriveranno su iPhone entro la fine dell’anno, ma saranno disponibili anche per iPad, Mac e Apple Watch. L’annuncio di Apple rivela che il nuovo gruppo di emoji si concentrerà sull’inclusione, offrendo più opzioni sulla diversità, aggiungendo anche nuovi esponenti alle categorie facce sorridenti, attività, animali e cibo.

Seguendo la proposta di Apple al Consorzio Unicode avvenuta lo scorso anno, molte delle quali relative alle diversità, tra le nuove emoji svetta un nuovo cane guida, un orecchio con un apparecchio acustico, sedie a rotelle, un braccio protesico e una gamba protesica. Celebrare la diversità in tutte le sue molteplici forme è parte integrante dei valori di Apple e queste nuove emoji aiuteranno a colmare una lacuna significativa.

Come parte delle novità destinate alle emoji, Apple riferisce che entro l’anno gli utenti saranno in grado di selezionare qualsiasi combinazione di genere, alterando anche il tono della pelle per un totale di 75 diverse combinazioni tra cui scegliere.

C’è una nuova emoji con faccina sorridente per sbadigli, nuove varietà di cibo e nuovi animali, tra cui un fenicottero, un bradipo, una puzzola e un orango. In totale, ci saranno 59 nuove emoji che verranno lanciate entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che attualmente sono disponibili migliaia di emoji, tra cui facce emotive, personaggi di genere neutro, professioni, varie opzioni di abbigliamento, tipi di cibo, animali, creature mitiche e altro ancora. Le nuove emoji saranno create in base ai caratteri approvati in Unicode 12.0.